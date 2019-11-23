Эдгар Каминский был против пластических операций экс-жены Славы из "НеАнгелов": подробности

Певица Слава из "НеАнгелов" официально развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским 1 июля 2019 года по его инициативе. В то время, когда Слава в интервью рассказывала, что не понимает причины разрыва, Эдгар решил прокомментировать разногласия в семье.

Эдгар Каминский рассказал о причинах развода со Славой в интервью в рубрике "Кофе с перцем" программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

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Мужчина признался, что ему было сложно из-за ревности певицы. Поэтому ему было трудно сосредоточиться на работе. "Никто тарелками у меня не бросал, но, смотрите, я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным", – рассказал Эдгар.

Кроме этого, пластический хирург поделился постоянным желанием экс-жены менять свою внешность, однако Каминский был против этого. Эти различия стали причиной конфликтов супругов.

Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил "нет". Мы ругались и могли несколько недель не говорить на эту тему,

– добавил Эдгар.

Эдгар Каминский также заявил, что в будущем к Славе точно не вернется. Пластический хирург добавил, что сейчас находится в новых отношениях.

Нет, к Славе я не вернусь и это факт... А детей еще хочу, может четыре или шесть. Для меня идеальная женщина – та, которая знает себе цену, доверяет мне, коммуникабельная и открытая... У меня есть новые отношения,

– подытожил он.