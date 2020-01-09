Эдгар Каминский отправился на отдых с новой избранницей

Бывший муж солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской открыто заявил о своих новых отношениях. Известный пластический хирург отправился на горнолыжный курорт в Куршевеле. Эдгар поделился кадрами активного отдыха со своей избранницей на страницах социальных сетей.

Бывшая чета, которая развелась летом прошлого года, постоянно подогревала слухи о своих новых отношениях. Так, Слава Каминская неоднократно утверждала, что уже не одинока, однако деталями своей личной жизни делиться не стала.

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Судя по всему, бывшие супруги решили оставить предыдущие отношения в прошлом десятилетии и начать новый год с новыми партнерами.

Эдгар Каминский, который стал инициатором расторжения брака, поделился фотографиями с отдыха на престижном горнолыжном курорте во французских Альпах. Он позировал рядом с Ольгой Богатой, с которой ему приписывали роман после совместного появления на светском вечере.



Эдгар Каминський с Ольгой Богатой / Screenshot / Instagram / @edgar_kaminskyi



Эдгар Каминський с Ольгой Богатой / Instagram / @zirkovyi_shlyah

Девушка пластического хирурга Ольга Богатая – арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта и совладелица его бренда. Она часто появляется рядом с эпатажным украинским дизайнером на светских мероприятиях и красных дорожках.