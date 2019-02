Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца

Британец Эд Ширан родился 17 февраля 1991 года в Вест-Йоркшире. Его песни стали гимнами любви, треки держатся в топе iTunes. Сам Эд успел сняться в "Игре престолов", а песня "Give me love" звучала в популярном сериале. Об этих и других интересных деталях биографии рыжеволосого парня читайте в статье LifeStyle 24.

Английский певец, автор песен, гитарист и актер. Первый успех пришел к нему в июле 2011 года благодаря синглу "The A Team", который занял третье место в британском чарте. "The A Team" была номинирована на "Песню года" на церемонии Грэмми 2013 года, где он исполнил хит с мировой звездой Элтоном Джоном.

Детство Эда Ширана

С четырех лет Ширан пел в местном церковном хоре. Во время обучения в Rishworth School, он научился играть на гитаре, а уже в Thomas Mills High School, он начал писать песни. Подростком его приняли в Национальный театр молодежи в Лондоне, где играл до недавнего времени.

Детские снимки Эда Ширана

Дедушка и бабушка по линии отца музыканта были ирландцами, возможно, от них он и унаследовал рыжий цвет волос.

Ширан с детства интересовался музыкой

Каждый новый трек – хит

Все его альбомы – "+", "x" , "÷", – занимали первые места в UK Singles Chart, последний также возглавил американский чарт. Его песня Thinking Out Loud на 58-й церемонии Грэмми принесла ему сразу две награды в номинациях "Песня года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

В январе 2017 года сингл Shape of You занял 1-е место среди продаж в США и Великобритании. Ширан продал более 26 миллионов альбомов и 100 миллионов мировых синглов, что сделало его одним из самых "продаваемых" музыкальных исполнителей.

Песни-саундтреки

Треки этого автора и исполнителя украсили не один известный сериал или фильм. К примеру, трек "Give me love" прозвучал в популярном в свое время сериале "Дневники вампира". Песня украсила Эпизод 3 сезона о бале в доме вампиров Майклсонов. Под нее танцевала главная героиня Елена.







Ширан написал еще один сингл "I see Fire", ставший саундтреком к фильму "Хоббит". Песня была довольно успешной и две недели держалась на первой строчке ведущих музыкальных чартов мира. Стоит упомянуть и о песне "All of the Stars" из фильма "Виноваты звезды" с Шейлин Вудли в главной роли.

В 2017 году Ширан предстал в роли актера. Певец сыграл эпизодическую роль в "Игре престолов" – рыцаря дома Ланистеров.

Однако, пожалуй, наиболее важной в творческом багаже автора есть песня и клип "Lego House" – в нем рассказывается о пути Ширана, а главную роль сыграл Руперт Грин – рыжеволосый Рон из "Гарри Поттера".

Руперт Грин в Кпиле Lego House

Личная жизнь певца

В свое время ходили слухи о романе Ширана с известной исполнительницей Тейлор Свифт – сразу после ее развода с Гарри Стайлсом. У Эда и Тейлор есть общие композиции, а на теле Эда есть татуировка "red" - название пластинки Свифт. Однако Эд заявил, что они просто друзья и партнеры по сцене, не более.

Эд Ширан и его девушка Черри Сиборн

В 2015 году мир узнал, что у Эда появилась возлюбленная, хоккеистка Черри Сиборн. Они были знакомы с ней еще со школьных времен, но только через много лет их отношения перешли на другой, романтичный уровень. Своей избраннице он посвятил песню "Perfect", включенную в третий альбом. Зимой 2018 года пара сообщила о помолвке.

