Эффект дождя: модель Винни Харлоу снялась в яркой фотосессии для глянца

Модель Винни Харлоу, страдающая витилиго стала звездой популярного американского глянца ELLE USA и снялась в оригинальной фотосъемке.

Канадская девушка Винни Харлоу стала лицом нескольких известных брендов, а раньше ее пригласили в команду "ангелов" Victoria's Secret. Поэтому звезда стала появляться все больше на страницах знаменитых журналов.

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Яркие снимки из фотосессии для глянца Винни опубликовала на своей странице в Instagram. Стилистом выступила Кэти Моссман, которая создала "водостойкие, но яркие" образы с дождливой погодой.

Не позволяй дождю сломать тебя! Делай, как Винни Харлоу и одевайся в пластиковые и водостойкие куртки, которые помогут тебе не промокнуть, независимо от прогноза погоды,

– пишут в ELLE.



Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow



Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow



Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow



Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow

Кто такая Винни Харлоу?Модель, страдающая от редкого заболевания кожи – нарушением пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она возглавила рекламные кампании Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий. Кроме этого, в 2018 году Винни Харлоу присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, а в ноябре впервые вышла на сцену грандиозного показа нижнего белья.