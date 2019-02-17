Эффект дождя: модель Винни Харлоу снялась в яркой фотосессии для глянца

34 Читати новину українською
Винни Харлоу
Винни Харлоу / www.gettyimages.com

Модель Винни Харлоу, страдающая витилиго стала звездой популярного американского глянца ELLE USA и снялась в оригинальной фотосъемке.

Канадская девушка Винни Харлоу стала лицом нескольких известных брендов, а раньше ее пригласили в команду "ангелов" Victoria's Secret. Поэтому звезда стала появляться все больше на страницах знаменитых журналов.

Читайте также: В кожаной мини-юбке и с пышным бюстом: провокационный образ Леси Никитюк

Яркие снимки из фотосессии для глянца Винни опубликовала на своей странице в Instagram. Стилистом выступила Кэти Моссман, которая создала "водостойкие, но яркие" образы с дождливой погодой.

Не позволяй дождю сломать тебя! Делай, как Винни Харлоу и одевайся в пластиковые и водостойкие куртки, которые помогут тебе не промокнуть, независимо от прогноза погоды,
– пишут в ELLE.

Вінні Харлоу
Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow

Вінні Харлоу
Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow

Вінні Харлоу
Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow

Вінні Харлоу
Винни Харлоу для ELLE USA / Instagram / @winnieharlow

Кто такая Винни Харлоу?Модель, страдающая от редкого заболевания кожи – нарушением пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она возглавила рекламные кампании Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий. Кроме этого, в 2018 году Винни Харлоу присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, а в ноябре впервые вышла на сцену грандиозного показа нижнего белья.

blog_ava
Ничего не понял, – боевик с Донбасса возмущается, что ему запретили въезжать в РФ
сегодня
1225
Теги: Victoria's Secret Мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
16 февраля 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 474
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
16 февраля 10:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
577
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
15 февраля 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 329
Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
15 февраля 20:00 Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
Анастасія Манюхіна 356
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 февраля 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 207
Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос
15 февраля 18:01 Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос
618
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук