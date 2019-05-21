Эффект LSD в портретах: как менялись работы художника

16 апреля 1943 года швейцарский химик Альберт Хофманн открыл наркотическое вещество LSD. С 50-х в США начали активно исследовать его действие. Один из самых распространенных экспериментов – давать человеку разные дозы LSD и отслеживать его поведение.

Однажды психиатр Оскар Джанигер, который работал в Калифорнийском университете, пригласил одного художника на подобные исследования. Он снабдил его всем необходимым для создания портрета, потом дал наркотик и попросил нарисовать портрет, пишет Cameralabs.

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Всего портретов было девять. Первый был сделан через 20 минут после принятия LSD. Следующие – с интервалами в течение 8 часов действия вещества.

Психиатр заметил, что как только пациент принял наркотик, то первые полчаса его состояние ничем не отличалось от обычного. Эйфория началась через 1,5 часа. Тогда для художника начали меняться цвета, контуры. Он рассказывал, что ему было трудно контролировать карандаш. Казалось, будто "он сам по себе пишет". Дальше ему все больше хотелось нарисовать портрет лучше предыдущего. При этом мужчина бегал по комнате по сложным траекториям.

Портреты, нарисованные под действием LSD: фото – Cameralabs

Обратите внимание! Согласно Уголовному кодексу Украины наказание за употребление наркотиков не предусмотрено. Однако по статье 309 УКУ лицо несет ответственность за изготовление, приобретение, хранение, пересылку или перевозку наркотиков. В зависимости от состава преступления, это грозит от трех лет условного лишения свободы до восьми лет за решеткой. По другим статьям Уголовного Кодекса также предусмотрены штрафы, исправительные работы и конфискация имущества.