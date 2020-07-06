Народная любимица и телеведущая как никто другой знает, как выгодно смотреться в кадре. Каждой новой съемкой Леся Никитюк доказывает, что имеет фантастическую фигуру. В легком мини платье в горошек она засветила стройные ножки и показала пример всем модницам.

Поклонники знают, что эффектная блондинка обожает привлекать внимание публики. Именно поэтому Леся Никитюк не обошла вниманием Праздник Ивана Купала, который празднуют в ночь с 6 на 7 июля. По отчеству звезда – Ивановна, поэтому в инстаграм-профиле она поспешила напомнить о поздравлениях.

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"Сегодня праздник Ивана Купала! Поскольку праздника День Леси нет, Ивановна ждет поздравлений", – шутливо написала знаменитость. Леся Никитюк также поздравила всех поклонников с народным праздником и вспомнила своего отца, признавшись, что любит его.

Образ Леси Никитюк

Похоже, праздновать ведущая отправляется в прекрасном настроении, которым поспешила поделиться с поклонниками во время студийной съемки. Для фотосессии она выбрала асимметричное черное мини платье в горошек с воздушным шлейфом и прозрачными рукавами. Несмотря на экстремально короткую длину наряда Леся Никитюк позировала на камеру, демонстрируя свои фантастические ножки.

Телеведущая кружила в студии во время съемки программы "Кто сверху?", первые выпуски которой уже записала с коллегой Сергеем Притулой и украинскими знаменитостями. Она позировала с нежным макияжем с акцентом на глаза и легкой прической с челкой.



Леся Никитюк похвасталась ножками в эффектном мини платье / Фото Instagram / @lesia_nikituk