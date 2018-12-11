Эффектные женщины выбирают красный: Амаль Клуни посетила церемонию вручения Нобелевской премии

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Амаль Клуни
Амаль Клуни / Instagram/ @elle_ukraine

В последнее время адвокат по правам человека Амаль Клуни стала чаще появляться на публике. Каждым своим выходом она демонстрирует отличный стиль и любовь к классическим образам с изюминкой.

Амаль Клуни является прекрасным спикером и специалистом в своей области. Ее часто приглашают на тематические мероприятия как докладчика или просто как почтенного гостя. Для каждого выхода в свет жена голливудского актера Джорджа Клуни подбирает новый наряд, которым очаровывает своих поклонников.

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40-летняя Амаль демонстративно показала, что сфера, в которой она работает, не должна ограничивать женщин и заставлять их надевать консервативную одежду тусклых цветов. Поэтому в понедельник, 10 декабря, адвокат посетила церемонию вручения Нобелевской премии мира в ярком твидовом костюме. Наряды для светского мероприятия жена голливудского актера выбрала от американского модельера Oscar de la Renta. Она дополнила образ туфлями бежевого цвета.

Амаль Клуні
Амаль Клуни на церемонии вручения Нобелевской премии мира / Instagram / @elle_ukraine

Амаль Клуні
Адвокат по правам человека в костюме от модельера Oscar de la Renta / Instagram / @hellomagazinegeorgia

Амаль Клуні
Амаль Клуни / Instagram / @hellomagazinegeorgia

Напомним, недавно Амаль и ее муж Джордж Клуни совершили первый совместный выход за долгое время. Звездная пара появилась на премии корреспондентов ООН в Нью-Йорке. Для торжественного вечера Амаль выбрала длинное шифоновое платье, на котором соединились два цвета: белый и синий. К слову, домой адвокат вернулась с наградой "Гражданин мира".

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Амаль Клуни Нобелевская премия
Источник: 24 канал
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