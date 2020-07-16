Эйфелева башня полностью открылась для посетителей: детали
Эйфелева башня в Париже полностью возобновила свою работу. С 15 июля впервые за несколько месяцев туристам разрешили посещать третий этаж достопримечательности.
Также до конца лета на билеты на Эйфелеву башню для детей от 4 до 11 лет будут действовать скидки, сообщает Le Figaro.
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Кроме этого, каждый четверг и пятницу там будут проводить вечеринки для молодежи с участием диджеев. При этом танцы будут запрещены, а также посетители должны соблюдать социальную дистанцию.
Эйфелева башня и COVID-19: главное
Ежегодно Эйфелеву башню посещает примерно 7 миллионов туристов. Она была закрыта еще в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому за время карантина недополучала до 9 миллионов евро потенциальной прибыли.
С 25 июня самая выдающаяся достопримечательность Парижа возобновила работу лишь частично. Тогда открыли только два этажа и не работал лифт. Также были ограничения по количеству людей, которые могли одновременно находиться на башне.
Стоит заметить: раньше посещали Эйфелеву башню преимущественно иностранные туристы – таких было около 80%. Теперь же этот показатель изменился: примерно две трети посетителей – из Франции.