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Эйфелева башня напомнит парижанам о необходимости изоляции новыми иллюминациями

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Эйфелева башня изменит иллюминацию в условиях пандемии / Фото из открытых источников

Сейчас самые известные достопримечательности по всему миру закрыты для граждан. Однако выдающиеся объекты также приспосабливают к условиям пандемии коронавируса. Так, Эйфелева башня изменит привычную иллюминацию на поддержку медиков и напомнит о необходимости изоляции.

С сегодняшнего дня, 27 марта, правительство французской столицы решило приобщить наибольшую достопримечательность Эйфелеву башню к борьбе с коронавирусом. Так, традиционные огни заменят новые иллюминации со словами "Оставайтесь дома" и "Спасибо".

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Каждый вечер стальная красавица будет напоминать парижанам о необходимости придерживаться условий карантинного режима и отдаст дань уважения работникам разных сфер деятельности, которые круглосуточно спасают тысячи человеческих жизней по всему миру.

"В 20:00 слово "Спасибо" будет подсвечено на Эйфелевой башне в знак благодарности медработникам, полиции, пожарным, спасателям, военным, кассирам, уборщикам, продавцам, добровольцам и всем мобилизованным в период коронавируса", – говорится в заявлении мэра Парижа.

Так, с 20:30 до 23:00 англоязычная и франкоязычная фразы "Оставайся дома" будут менять друг друга. Они напомнят обществу о необходимости самоизоляции ради общего будущего.

Напомним, что во Франции количество больных коронавирусом пересекло отметку в 29 тысяч. Среди инфицированных 1 689 жертв и почти 5 тысяч тех, кто поборол вирус.


Что делать, когда вернулись с улицы: правила / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle Новости Франции LifeStyle Новости культуры
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