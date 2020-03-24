Эко-активистка Грета Тунберг вероятно переболела коронавирусом

17-летняя Грета Тунберг на личной странице в инстаграме опубликовала сообщение, в котором призналась о симптомах коронавируса. Девочка вернулась из поездки по Европе около двух недель назад, а почувствовав себя плохо, самоизолировалась подальше от семьи.

Грета Тунберг решилась откровенно рассказать о своем самочувствии на страницах социальных сетей. Только сегодня, 24 марта, єко-активистка призналась, что последние десятьдней провела в самоизоляции. На такое решение она решилась после возвращения из Бельгии.

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Грета Тунберг отметила, что во время поездки рядом с ней был отец, который уже в Швеции почувствовал схожие симптомы одновременно с ней. Она отметила, что в стране можно провериться на коронавирус только в том случае, если это скорая медицинская помощь. Всем, кто чувствует себя плохо, врачи советуют остаться дома и изолировать себя от семьи.

Несмотря на то, что Грете Тунберг так и не удалось сдать тест на Covid-19, она убеждена, что была заражена коронавирусом. Ее симптомы проявлялись в легкой форме, поэтому эко-активистка посоветовала молодежи быть как можно внимательнее. Ведь они могут легко преодолеть коронавирус, однако инфицировать тех, кто находится в группе риска.

Я почти не чувствовала себя больной. Моя последняя простуда была значительно хуже, чем эти симптомы. Если бы у кого-то другого не было признаков болезни одновременно со мной, я бы даже ничего не подозревала. Я бы просто подумала, что чувствую привычную усталость и у меня кашель,

– написала Грета Тунберг.