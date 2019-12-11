Экоактивистка Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии TIME

Престижное издание TIME объявило победителя в номинации "Человек года". По словам представителей глянца, в 2019 году ею стала 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

Как сообщали ранее в TIME, на почетное звание претендовали влиятельные политики и миллионеры. В частности, в 2019 году за победу в номинации "Человек года" поборолись председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, тайный информатор разведки США, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, участники протестов в Гонконге и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Важно: Школьница Грета Тунберг стала человеком года по версии Time: что известно об экоактивистке

Однако первенство в номинации "Человек года" получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Школьница, которая публично обратила внимание чиновников на глобальное потепление, уже украсила новую обложку издания.

Представители TIME отметили, что ученые, активисты и политики десятки лет тратят на то, чтобы привлечь внимание людей к изменению климата. А вот 16-летняя Грета за короткое время сумела превратить забастовки на массовые протесты, а выступлением в ООН заставила мировое сообщество задуматься над глобальными проблемами.

Она ободрила тех, кто желает действовать, и пристыдила тех, кто этого не делает. Она убедила лидеров, от мэров до президентов, взять на себя обязательства там, где они раньше тянули. Она сосредоточила внимание мира на экологической несправедливости, против которой активисты протестуют годами,

– заявили журналисты.



Грета Тунберг стала "Человеком года" / TIME

К теме: 5 звезд-защитников экологии, которые потрясли мир в 2019

Что известно о Грете Тунберг?

Первые акции протеста экоактивистка Грета Тунберг начала в Стокгольме. Вместо уроков шведская школьница по пятницам ходила в парламент Швеции, где требовала от власти действий для сохранения окружающей среды. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.



Чтобы привлечь внимание мировых лидеров к глобальной проблеме, 16-летняя Грета Тунберг с отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Активистка пристыдила чиновников и призвала их прекратить праздно наблюдать за экологическими проблемами, которые впоследствии могут уничтожить человечество. Девушка уверена: если не начать действовать немедленно, то будущие поколения окажутся в экологическом аду.



Фигуру Греты Тунберг воспринимают неоднозначно в мире. Если одни люди восхищаются ее заявлениями и поддерживают школьницу, то другие считают ее больной. Так, журналист Эндрю Болт заявил, "никогда не видел столь юную девушку с таким количеством психических расстройств, которую бы такое количество взрослых людей воспринимали как гуру". Общеизвестно, что у Греты диагностирован синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, которые могут быть объяснением ее эмоциональности.