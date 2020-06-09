Израильская супермодель Бар Рафаэли получила судебный приговор после длительного процесса. 35-летнюю Бар Рафаэли обвинили в уклонении от от уплаты налогов в течение трех лет и приговорили к 9 месяцам исправительных работ. Ее мать Ципи Рафаэли посадили в тюрьму на 16 месяцев за то, что покрывала дочь.

Как информирует издание Page Six, судебная волокита о вранье Бар Рафаэли о своих доходах длилась долгих 17-месяцев. Модель все же согласилась признать свою вину и отбыть 9 месяцев исправительных работ. Значительно более суровый приговор получила ее мать бывшая модель Ципи Рафаэли, которая 16 месяцев проведет за решеткой.

Читайте также На Риз Уизерспун подали в суд из-за неподаренные платья: подробности

Кроме того, женщины будут вынуждены заплатить штраф в размере 725 тысяч долларов каждая, а также 2,3 миллиона долларов налогов в бюджет Израиля, что составляет 19 миллионов гривен и более 60 миллионов гривен соответственно.

В чем причина обвинений Бар Рафаэли?

Дело в том, что супермодель в период с 2009 по 2012 года не платила налоги в бюджет Израиля, зарабатывая при этом миллионы долларов. В это время ее мама Ципи прикрывала дочь и оформляла дорогую недвижимость, автомобили и другие ценные вещи на свое имя. Также Бар Рафаэли обвинили в том, что она не сообщила налоговым органам Израиля о дорогих подарках и скидках знаменитостям, которые она получала за это время.

Сама же модель в то время в течение трех лет встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо и проживала в США. В Тель-Авиве в тот период она провела всего полгода. Бар Рафаэли отмечает, что они с экс-бойфрендом были семьей, однако их союз никак нельзя приравнять к гражданскому браку.