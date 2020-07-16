16 июля празднует свой день рождения участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская. После развода певицу чувственно поздравил экс-муж пластический хирург Эдгар Каминский. Он посвятил бывшей сообщение и не скупился на пожелания.

Сегодня свое 36-летие празднует соблазнительная звезда украинского шоу-бизнеса Слава Каминская. Знаменитые коллеги без устали поздравляют ее с днем ​​рождения, а экс-супруг Эдгар Каминский посвятил имениннице сообщение на личной странице в инстаграме.

Несмотря на то, что развод пары не обошелся без публичных обвинений и обличительных подробностей семейной жизни, бывшим удалось сохранить хорошие отношения, ведь они вместе воспитывают двух детей – 5-летнего сына Леонарда и 4-летнюю дочь Лауру.

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Известный пластический хирург Эдгар Каминский не только поздравил экс-любимую с днем ​​рождения, но и эмоционально высказался о критике в социальных сетях, намекая на шквал слухов и предположений, которыми окутан их развод с певицей. Он отметил, что если бы сценарий фильма о его жизни составляли фоловеры, то эта история не отражала бы реальных событий.

"Слава Каминская, искренне поздравляю тебя с днем ​​рождения. История твоей жизни – это сериал на много сезонов. Я желаю тебе, чтобы новые серии были только светлыми, яркими и с чувством юмора. Не слушай других, не живи советами, историями и правдами воображаемых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю", - написал Эдгар Каминский.

Сообщение бывший муж артистки дополнил совместными фото из семейного отдыха, на которых экс-чета появилась в объятиях на пляже Одессы вместе с дочерью Лаурой. Эти кадры не могут не тронуть, ведь на них пара не скрывает своего счастья.

Развод Славы с Эдгаром Каминским

Звездные супруги официально развелись 1 июля 2019 года после 5 лет брака. Именно мужчина был инициатором развода, ведь около 3 лет назад давал их отношениям второй шанс. Причинами разрыва стали разные характеры и взгляды на жизнь, а также то, что после рождения детей пара удалилась друг от друга.

Слава Каминская ранее называла причиной развода вмешательства матери Эдгара в их семейную жизнь. Во время семейного конфликта мужчина вступился за мать, а не за любимую. Однако сам пластический хирург уверял, что жена беспокоила его звонками во время операций, а к тому же постоянно хотела изменить что-то в себе.