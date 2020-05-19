Экс-супруга Сереги раскрыла правду о зависимости рэпера: Не может трезво оценивать ситуацию

Бывшая жена белорусского исполнителя Полина Ололо продолжает бороться за сыновей и раскрывать шокирующие методы воспитания Сереги. Она призналась, что у экс-супруга алкогольная зависимость, и возвращаться к нормальной жизни он может только после помощи медиков.

Экс-супруга рэпера Сереги, настоящее имя которого Сергей Пархоменко, в очередной раз доказывает, что он способен воспитывать их общих детей – Платона и Марка. Если раньше Полина Ололо заявляла о деспотичном поведение отца с сыновьями, то сейчас призналась, что артист не может позаботиться даже о себе, ведь зависит от алкоголя. Обличительной историей она поделилась в инстаграм-профиле.

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Бывшая избранница Сереги отметила, что запои рэпера продолжаются не первый год. О проблеме знает только близкое окружение пары, которое не подвергает эту тему огласке. Однако Полина Ололо отметила, что ситуация с алкогольной зависимостью настолько серьезная, что к нормальной жизни исполнитель возвращается лишь с помощью врачей.

Зависимость Сергея длится уже не первый год, и выходить в трезвый мир он может только благодаря крапельницам. Через искривленную реальность человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей, которых и не воспитывал никогда,

– объявила экс-супруга рэпера.

Чтобы не казаться голословной, она также вспомнила, что Серега кормил детей семечками на завтрак, очевидно, после очередного запоя. Сейчас сыновья Марк и Платон находятся за границей с отцом, который вывез их из Украины с поддельными документами и без разрешения матери.

Что известно о борьбе Полины Ололо за детей?

В феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что Серега похитил их сыновей после тренировки и запрещает им общаться с матерью. Она не видела детей уже 114 дней и не может связаться с ними, ведь их телефоны выключены. Мать призналась, что Серега подвергал детей жестким наказаниям: они стояли на гречке, унижались в общественных местах и были вынуждены самостоятельно готовить себе еду. Полина Ололо заявила, что будет бороться за детей до последнего.

Скандал получил огласку в прессе, а бывшую возлюбленную рэпера публично поддержали как звезды украинского шоу-бизнеса, так и общество. Люди помогают матери узнать, где Серега прячет детей. Так, на днях она приехала к дому в Харькове и часами бродила по паркам, ведь очевидцы сообщили ей, что видели одного из сыновей в городе в сопровождении охранника. Однако Полине Ололо удалось выяснить, что Марк и Платон уже находятся за пределами Украины.