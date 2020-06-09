Бывшая жена украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко позировала в летней фотосессии. Женщина очаровала своей красотой, представ в невероятно чувственном образе.

Елена Войченко после развода с Владимиром Остапчуком все внимание уделяет детям. Однако женщина не забывает и о себе. На днях она позировала в нежном образе для фотографа Артема Онещака. Результатом съемок он поделился на личной странице в инстаграме.

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Летняя фотосессия Елены Войченко

Елена Войченко очаровала поклонников новыми фотографиями. Экс-любимая Остапчука выбрала широкий летний сарафан с цветочным принтом и оголенными плечами. Дополнила такой look босоножками и соломенной шляпой.

Елена уложила волосы в локоны, а на лице сделала легкий макияж. Красивым элементом ее образа были пионы. Эти цветы гармонично соединились с ее аутфитом и добавили фотографиям солнечной атмосферы.

Прекрасные фото, которые напоминают о важном: где внимание – там энергия! Сосредотачиваюсь на светлом, хорошем, теплом, позитивном. К счастью, погода решила помочь,

– написала в публикации Елена.



Елена Войченко в нежной фотосессии / Instagram / @olenavoychenko



Елена Войченко в фотосессии / Instagram-Stories / @artemoneshchak



Елена Войченко в фотосессии / Instagram-Stories / @artemoneshchak



Елена Войченко в фотосессии / Instagram-Stories / @artemoneshchak



Экс-супруга Остапчука Елена Войченко / Instagram / @artemoneshchak