Экс-супруга Владимира Остапчука призналась, будет ли проходить психологическую экспертизу

Развод ведущего Владимира Остапчука и Елены Войченко стал самым громким в 2019 и 2020 годах. Пара официально развелась, однако шоумен требует психологическую экспертизу бывшей жены. Елена Войченко прокомментировала это требование.

В программе "Утро с Украиной" Елена Войченко подтвердила, что Владимир Остапчук обратился в опекунскую службу с официальным заявлением. Поэтому она не может отказаться от требования бывшего мужа и пройдет психологическую экспертизу.

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Возможности отказаться нет, поскольку это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина,

– отметила Елена Войченко.

Кроме этого, бывшая жена Владимира Остапчука рассказала журналистам: шоумен говорит детям, что у них вскоре будет новая мама. Эту информацию он озвучил 6-летней Эмилии и заверил, что она будет лучше, чем Елена Войченко. Такие действия возмутили женщину и появилось подозрение, что именно, чтобы доказать это, Владимир Остапчук устроил психологическую проверку.

Как Владимир Остапчук объяснил экспертизу

24 мая в СМИ просочилась информация, что Владимир Остапчук требует провести психологическую экспертизу его бывшей жены. Обычно, после развода это устраивают, чтобы забрать детей под свою опеку. Однако ведущий заверил, что это всего лишь "юридический факт".

"В августе-сентябре мне было очень сложно видеться с детьми. Елена в некоторых интервью даже уверяла, что я неуравновешенный. Я сказал: "Хорошо. Тогда каждый из нас сделает запрос, экспертизу и таким образом мы проверим". Я не хочу ни детей забирать, ни делать из этого какие-то громкие вещи. Просто это юридический факт, который я решил реализовать", – отметил Владимир Остапчук.

После развода 6-летняя Эмилия и 2-летний Эван остались жить со звездной мамой. Владимир Остапчук проводил время на карантине с детьми, что демонстрировал в сети.

Сейчас шоумен рассекретил свои отношения с Кристиной Горняк. Пара поселилась в столичной квартире и дает интервью журналистам о своих отношениях. В то же время в одном из комментариев Владимир Остапчук рассказал, что не спешит знакомить избранницу со своими детьми, чтобы не травмировать их.