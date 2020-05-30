Елена Войченко призналась, что уговаривает своего бывшего мужа Владимира Остапчука познакомить детей с новой избранницей.

В программе "Утро с Украиной", которую транслируют на телеканале "Украина", Елена Войченко прокомментировала роман своего экс-супруга, популярного украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука. А также она выразила свое мнение относительно общения их совместных детей с Кристиной Горняк.

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Новая возлюбленная Владимира Остапчука

Недавно ведущий официально подтвердил свои отношения с нотариусом Кристиной Горняк. Об их романе давно ходили слухи и они никоим образом его не комментировали. Теперь влюбленные признались, что они уже живут вместе и строят планы на совместное будущее.

Отношения Остапчука с детьми

Владимир рассказал, когда они с Кристиной выбирали новое жилье, то одним из критериев выбора было то, чтобы в квартире была комната для детей. Мужчина говорит, что стремится видеться с детьми чтобы они приезжали к нему, однако не спешит знакомить их со своей избранницей.

Ранее он боялся, что 6-летняя Эмилия увидит сюжет по телевизору, но потом понял, что для дочери гораздо интереснее мультики, а телевидение она не смотрит. Двухлетний Эман пока не понимает ситуации, которая сложилась.

По словам Елены Войченко, она просит Остапчук рассказать Эмилии о Кристине, ведь переживает, чтобы она не узнала об этом от чужих людей. Но сначала нужно подготовить девочку к такому разговору, чтобы не травмировать ее.