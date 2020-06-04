Одна из самых откровенных участниц десятого сезона "Холостяка" Ольга Виноградова позировала в эротической фотосессии. 22-летняя девушка, которая является помощницей депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, взбудоражила сеть жаркими фотографиями.

Хотя финал юбилейного сезона самого романтичного шоу страны уже позади, однако активные обсуждения вокруг него и участников не утихают. Каждая их публикация в сети быстро распространяется и набирает популярность. Не осталась без внимания и пикантная фотосессии одной из девушек, которые боролись за сердце Максима Михайлюка, – Ольги Виноградовой.

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22-летняя красавица опубликовала на личной странице в инстаграме серию откровенных снимков. Она позировала перед камерой в дерзком и эротическом образе. Девушка похвасталась стройной и аппетитной фигурой.

Горячие снимки были сделаны на крыше одного из киевских многоэтажных домов. Оля одета в эротическое белье черного цвета, которое красиво подчеркнуло ее пикантные формы. Дополнила свой дерзкий look черной кожаной курткой и ботинками. Среди аксессуаров ее украшали большие стильные серьги. На голове Виноградова сделала "мокрую" укладку, а на лице – макияж smoky eyes.

Такой наряд показал многочисленные татуировки на теле Оли, а эротические позы в очередной раз подчеркнули ее сексуальность.



Обольстительная Ольга Виноградова / Instagram / @oliavinohradova



Ольга Виноградова в сексуальной фотосессиии / Instagram / @oliavinohradova