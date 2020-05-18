Экс-жена рэпера Сереги о похищении им детей: Говорит, что никогда их не вернет

Бывшая жена известного рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко) Полина Ололо призналась, что после того, как он отобрал у нее сыновей, прошло уже 113 дней. Она не знает, где ее дети и в каком они состоянии. Знаменитость не позволяет ей увидеться и даже поговорить с ними.

Полина Ололо продолжает бороться за то, чтобы вернуть своих сыновей Марка и Платона. Она хватается за любую возможность узнать, где бывший любимый прячет детей, однако пока все безрезультатно. Несколько часов назад на ее личной странице в инстаграме появилось очередное сообщение, в котором она сообщила, что не виделась с детьми уже 113 дней, а Серега говорит, что никогда их не вернет матери.

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Женщина рассказала, что неравнодушные люди сообщили ей, что примерно три недели назад видели одного из сыновей на Сумском рынке в Харькове. Мальчик был там не один, а в сопровождении охранника.

Уже в пятницу я снова была под их домом в Харькове. Полна надежд, что я обниму их и прижмусь к родной щечке, и не глядя ни на кого, ни на что заберу их! Я стояла под домом в ожидании родных глаз, но все было напрасно. Окна зашторены, дом на сигнализации, признаков проживания нет. Понимая в глубине души, что их нет в этом городе, я объездила все парки,

– написала Полина.

Она бродила по паркам, ища своих детей, и в каждом ребенке пыталась разглядеть своего. Однако с отчаянием и тревогой на душе в который раз вернулась домой сама.

Позже Ололо смогла связаться с человеком, который был приближен к ее детям. Именно он сообщил Полине, что три недели назад Серега повез сыновей в неизвестном направлении. Есть и свидетели, которые поделились, что видела отца с сыновьями на дороге в Западной Украине.

Сергей посоветовал всем заблокировать меня и не давать никакой информации. Я не знаю, что думают мои дети и что им говорят обо мне. Его цель – заставить детей сказать в суде, что они хотят жить без меня,

– отметила Полина.

Также женщина отметила, что прятать сыновей Сереге помогают его родители.

Что известно о заявлении Полины Ололо?

В конце февраля 2020 года Полина Ололо заявила, что ее бывший муж, рэп-исполнитель Серега похитил их сыновей. Полгода он запрещал матери общаться с детьми, однако на этом не остановился. Тогда женщина рассказывала, что телефоны его детей были выключены в течение месяца и она не имела с ними никакой связи.

Тогда Полина сообщила, что 10-летний Марк и 9-летний Платон боятся отца, ведь он часто использовал в воспитании деспотические методы. Артист забрал сыновей после одной из тренировок, на которую мама отвезла их утром. Это был последний раз, когда она видела своих детей.