Экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр беременна во второй раз

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Миранда Керр беременна второй раз
Миранда Керр беременна второй раз / Getty Images

Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр и ее муж Эван Шпигель ожидают пополнения. Вскоре звездные супруги станут родителями во второй раз.

35-летняя Миранда Керр и ее муж, главный исполнительный директор Snapchat Эван Шпигель, ожидают пополнение через 10 месяцев после рождения сына Харта Шпигеля. Об этом сообщает иностранное издание "Е!".

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Как отмечается в источнике, информацию о беременности экс-"ангела" Victoria's Secret подтвердил представитель знаменитости. Он подтвердил, что супруги с нетерпением ждут нового члена семьи.

Для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым общим ребенком, однако модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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