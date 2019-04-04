Экс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен представила свою автобиографию в Германии

38-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен завершила свою карьеру и решила двигаться в другом направлении. Она занимается благотворительностью, сотрудничает с ООН, а также хочет рассказать своим поклонникам свою историю жизни и о неудачах, которые привели к успеху. Презентация автобиографии супермодели состоялась на днях в Германии.

Сотрудничество знаменитой супермодели с маркой Victoria's Secret завершилось в 2007 году, но ее модельная карьера процветала благодаря коллаборациям с другими брендами. Однако со временем 38-летняя Жизель Бюндхен стала все реже посещать светские мероприятия и соглашаться на предложения о сотрудничестве. Бразильянка решила двигаться в другом направлении.

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Осенью 2018 года она объявила о выпуске книги с ее автобиографией под названием "Уроки: мой путь к осмысленной жизни". В ней она рассказала о скрытых сторонах модельного шоу-бизнеса, которые прячутся за красивой картинкой. Автобиография супермодели была переведена на несколько языков, а накануне Жизель презентовала книгу в Германии.

В автобиографии она рассказала обо всей своей жизни, начиная с раннего детства. Модель откровенно призналась, что ее дразнили из-за высокого роста и даже за внешность, пока она не получила мировую славу и не получила звание самой высокооплачиваемой модели. 38-летняя Жизель Бюндхен решила быть откровенной до конца, поэтому написала, что в ее мыслях были рассуждения о самоубийстве, а также о том, как она избавлялась от пагубных привычек.



Жизель Бюндхен на презентации автобиографии в Германии / Instagram / @samdanplus