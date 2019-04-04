Экс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен представила свою автобиографию в Германии

32 Читати новину українською
Жизель Бюндхен презентовала собственную книгу
Жизель Бюндхен презентовала собственную книгу / Instagram / @samdanplus

38-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен завершила свою карьеру и решила двигаться в другом направлении. Она занимается благотворительностью, сотрудничает с ООН, а также хочет рассказать своим поклонникам свою историю жизни и о неудачах, которые привели к успеху. Презентация автобиографии супермодели состоялась на днях в Германии.

Сотрудничество знаменитой супермодели с маркой Victoria's Secret завершилось в 2007 году, но ее модельная карьера процветала благодаря коллаборациям с другими брендами. Однако со временем 38-летняя Жизель Бюндхен стала все реже посещать светские мероприятия и соглашаться на предложения о сотрудничестве. Бразильянка решила двигаться в другом направлении.

Читайте также: Топ-модель Жизель Бюндхен отпраздновала 10 лет совместной жизни с Томом Брэди: редкие кадры

Осенью 2018 года она объявила о выпуске книги с ее автобиографией под названием "Уроки: мой путь к осмысленной жизни". В ней она рассказала о скрытых сторонах модельного шоу-бизнеса, которые прячутся за красивой картинкой. Автобиография супермодели была переведена на несколько языков, а накануне Жизель презентовала книгу в Германии.

В автобиографии она рассказала обо всей своей жизни, начиная с раннего детства. Модель откровенно призналась, что ее дразнили из-за высокого роста и даже за внешность, пока она не получила мировую славу и не получила звание самой высокооплачиваемой модели. 38-летняя Жизель Бюндхен решила быть откровенной до конца, поэтому написала, что в ее мыслях были рассуждения о самоубийстве, а также о том, как она избавлялась от пагубных привычек.

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен на презентации автобиографии в Германии / Instagram / @samdanplus

blog_ava
Команда Зеленского сама себя загнала в институционную ловушку, – эксперт
сегодня
2586
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
сегодня 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
8823
Рецепт домашнего сыра фета
сегодня 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 47
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 4861
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
3 апреля 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 489
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1056
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук