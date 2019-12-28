Экс-девушка Ченнинга Татума прокомментировала разрыв с актером

Бывшая девушка актера Ченнинга Татума Джейсси Джей чувственно прокомментировала разрыв с мужчиной после года отношений.

Джейсси Джей опубликовала на своей странице в инстаграме в сторис публикацию, в которой впервые откровенно заговорила о расставании с Ченнингом Татумом.

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"Запоздалая эмоциональная реакция, ну ... это не так весело", – лаконично на черном фоне написала поп-певица. Вместе с этим Джейсси разместила цитату австралийского актера Хита Леджера: "Каждый, с кем вы встречаетесь, неизменно интересуется вашей карьерой, семейным положением или наличием дома, как будто жизнь – это что-то типа списка покупок. Однако никто никогда не спрашивает, счастливы ли вы".



Скриншот из инстаграма @jessiej

Скриншот из инстаграма @jessiej

Добавим, как утверждают инсайдеры, пара решила разойтись из-за расстояния, занятости Татума и разные приоритеты в жизни.

"Он занят карьерой, отцовством и в ближайшее время будет много разъезжать. У него куча дел и проектов, он пытается все совмещать, но это непросто. Сейчас у него большие планы, и кроме этого он хочет быть хорошим отцом для своего ребенка. Поэтому, когда он не путешествует, он много времени проводит с дочерью", – сообщает инсайдер.

Перед отношениями с Джейсси Джей мужчина жил в браке в течение 9 лет с актрисой Дженной Деван. Их считали самой красивой парой Голливуда, но любовь закончилась весной 2018 года.