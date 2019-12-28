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Экс-девушка Ченнинга Татума прокомментировала разрыв с актером

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Джесси Джей / Instagram / @jessiej

Бывшая девушка актера Ченнинга Татума Джейсси Джей чувственно прокомментировала разрыв с мужчиной после года отношений.

Джейсси Джей опубликовала на своей странице в инстаграме в сторис публикацию, в которой впервые откровенно заговорила о расставании с Ченнингом Татумом.

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"Запоздалая эмоциональная реакция, ну ... это не так весело", – лаконично на черном фоне написала поп-певица. Вместе с этим Джейсси разместила цитату австралийского актера Хита Леджера: "Каждый, с кем вы встречаетесь, неизменно интересуется вашей карьерой, семейным положением или наличием дома, как будто жизнь – это что-то типа списка покупок. Однако никто никогда не спрашивает, счастливы ли вы".


Скриншот из инстаграма @jessiej

Скриншот из инстаграма @jessiej

Добавим, как утверждают инсайдеры, пара решила разойтись из-за расстояния, занятости Татума и разные приоритеты в жизни.

"Он занят карьерой, отцовством и в ближайшее время будет много разъезжать. У него куча дел и проектов, он пытается все совмещать, но это непросто. Сейчас у него большие планы, и кроме этого он хочет быть хорошим отцом для своего ребенка. Поэтому, когда он не путешествует, он много времени проводит с дочерью", – сообщает инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is only 1/16 how long this went for hahaha she an animal. We love wrestling and boxing. And we keep it fun. I heard once that martial arts was only created to take the mystery out of fight. So people started to practiced it. So if ever there came a time they had to defend themselves they wouldn’t be as afraid. In my experience fear most times leads to bad decisions. Being calm and secure with your mind and body...Make great opportunity for good decisions. Violence is 100% never the answer. But having a daughter i always want her to feel safe in her being. And god help the person that ever poke the beast inside this little angel.

Допис, поширений Channing Tatum (@channingtatum)

 

Перед отношениями с Джейсси Джей мужчина жил в браке в течение 9 лет с актрисой Дженной Деван. Их считали самой красивой парой Голливуда, но любовь закончилась весной 2018 года.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы
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