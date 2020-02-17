Экс-девушка принца Гарри Кэролайн Флэйк покончила с собой

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэйк покончила жизнь самоубийством 15 февраля. 40-летнюю звезду нашли мертвой в собственной квартире в Лондоне. Она умерла через день после того, как публично призналась в любви экс-бойфренду.

На днях стало известно о смерти телеведущей Кэролайн Флэйк, которую более десяти лет назад связывали романтические отношения с принцем Гарри. Она покончила с собой 15 февраля. Потерю подтвердили близкие знаменитости.

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Как сообщает издание The Sun, накануне в День влюбленных она наладила контакт с бывшим парнем Льюисом Бертоном. Кэролайн публично призналась в любви 27-летнему юноше на личной странице в инстаграме.

Смерть телеведущей наступила за месяц до судебного процесса. Ее обвинили в избиении бывшего бойфренда в декабре прошлого года. Кэролайн пытались привлечь к уголовной ответственности, несмотря на то, что парень отказался от обвинений. Сама же девушка отрицала свою вину и уверяла, что готова отстоять свое честное имя в суде.



Кэролайн Флэйк и Льюис Бертон / Instagram / @carolineflack

Кэролайн Флэйк работала ведущей реалити-шоу "Остров любви" на британском телеканале ITV. Однако после громкого скандала об избиении Льюиса Бертона ее уволили, предложив должность на другом проекте. Однако на момент смерти переговоры еще не закончились.

Стоит отметить, что Кэролайн Флэйк в течение незначительного времени была девушкой королевского отпрыска принца Гарри. Пара тайно встречалась в 2009 году. Однако после того, как о романе узнали СМИ, отношения влюбленных закончились, не получив никакого продолжения.