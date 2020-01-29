Экс-глава Госкино Ильенко прокомментировал скандальное назначение новой главы Кудерчук

Кабмин определился с главой Госкино. Возглавила агентство Марина Кудерчук. До этого она была заместителем председателя Запорожской обгосадминистрации по аграрным вопросам. Такое кадровое решение сразу же спровоцировало скандал. Кинокритики и журналисты отмечают, что у Кудерчук нет необходимой квалификации, а более достойных кандидатов просто "завалили" на конкурсе.

Ситуацию также прокомментировал и экс-глава Госкино Филипп Ильенко.

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Он отметил, что стоит подождать и посмотреть, какую новую стратегию представит руководительница.

Я не знаю госпожу Кудерчук, не был с ней знаком. Теперь это руководство, очевидно, должно продемонстрировать стратегию своих действий. Давайте ее почувствуем,

– отметил экс-глава Госкино Филипп Ильенко.

Также он опубликовал довольно саркастический пост на своей странице в фейсбуке.

"У старшего поколения украинских кинематографистов было чему поучиться – и как снимать кино, и как отстаивать свое право на собственный кинематограф. Этот документ – из рассекреченных архивов КГБ УССР, датированный 25 апреля 1979 года. Вот цитата из него: "Затем выступил Ильенко Ю.Г., развивая далее эту мысль, изложил известное высказывание Сергея Эйзенштейна о том, что в стаде баранов или оленей вожак является самым сильным, самым смелым и красивым, с крепкими и ветвистыми рогами, а "нашим стадом управляет существо неизвестной породы", что было расценено некоторыми присутствующими как оскорбительный выпад в адрес председателя Госкино УССР." Им тогда удалось, между прочим. А нам?", – написал Ильенко.

Что известно о конкурсе на должность

Сначала достаточное количество баллов набрала только Юлия Синькевич – генпродюсер Одесского международного кинофестиваля с 10-летним опытом работы в сфере. Но Синькевич не прошла собеседование в комиссии Агентства по вопросам госслужбы.

Ставить 0,5 баллов человеку, лидерские качества которого знает вся украинская киноиндустрия и которые подтверждены ее трудом многолетним. Это, мягко говоря, и имеет признаки того, что кто-то кому-то позвонил,

– прокомментировал ситуацию известный кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Тогда впервые кинематографисты вышли на протест, потому что убеждены, что Синькевич "завалили". Они требовали пересмотреть результаты конкурса. Между тем, Агентство по вопросам госслужбы объявило повторное соревнование за должность.



Юлия Синькевич

Хоть в первом конкурсе Марина Кудерчук выбыла еще на этапе электронного тестирования, затем она повторно подала свою кандидатуру на этот пост. И по количеству набранных баллов заняла третье место из пяти. Больше всего баллов имела Ольга Бесхмельницина – продюсер и исполнительный директор Фонда культурной дипломатии UART. А также высокий балл от комиссии получил Сергей Зленко – директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат". Однако Кабмин выбрал другого лидера. В киноиндустрии имя Марина Кудерчук – неизвестное, поэтому деятели искусства не знают, чего ждать от новой главы Госкино.

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Что известно о Марине Кудерчук

Марина Кудерчук возглавляла местный кинотеатр в Запорожье с 2017 по 2019 год. Также она была соорганизатором местного кинофестиваля. После непродолжительной работы директором кинотеатра подала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Запорожской обладминистрации по аграрным вопросам. В сентябре 2019 года получила должность, а уже в ноябре ее фамилия фигурировала в спуске кандидатов на должность главы Госкино.



Главой Госкино стала Марина Кудерчук

Журналисты 24 канала пытались связаться с новоназначенной главой Госкино. Однако на звонки и сообщения Марина Кудерчук не ответила.

В этом году Госкино получит от государства почти 800 миллионов гривен на поддержку кинематографа. Регулятор занимается не только финансированием фильмов, но и организацией украинских павильонов на международных кинофестивалях, лоббирует законодательные инициативы, выгодные кинорынку.