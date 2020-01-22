Экс-глава премии Грэмми Нил Портнов ушел с должности из-за изнасилования артистки

Бывший генеральный директор The Recording Academy, которая ежегодно награждает лучших представителей музыкальной индустрии статуэткой Грэмми, обвинен в изнасиловании. Ряд обвинений накануне церемонии озвучила преемница Нила Портнова Дебора Дуган. Она рассекретила, что на самом деле служило поводом для его увольнения.

Нил Портнов ушел с должности исполнительного директора академии в 2019 году. Его место заняла Дебора Дуган, которая проработала на должности около года. За десять дней до церемонии вручения престижной награды, 17 января, ее уволили. Таким образом представители The Recording Academy решили отреагировать на жалобу о нарушение ею дисциплины и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Как сообщает издание Variety, Дебора Дуган не стала мириться с таким решением и предъявила ряд обвинений своему предшественнику Нилу Портнову. Следовательно, стали известны истинные причины увольнения экс-главы Академии звукозаписи США.

Дебора Дуган заверила, что причиной для расторжения контракта с ее предшественником стали обвинения в изнасиловании артистки, имя которой не называют. Известно лишь, что певица не имела американского гражданства. Она отметила, что другие руководители организации знали об инциденте, но замалчивали его, чтобы огласка в прессе не повлиял на и без того скандальную репутацию Нила Портнова.



Дебора Дуган / Variety

Дебора призналась, что в The Recording Academy нарушают уставы. Представители компании довольно часто имеют личные связи или даже отношения с номинантами на Грэмми, что влияет на их продвижение и манипуляции со списками. Женщина утверждает, что сама подвергалась сексуальным домогательствам со стороны уполномоченных руководителей.

Как предполагают в прессе, именно отказ продчиниться и стремление Деборы к реформированию и модернизации поспособствовало тому, что ее уволили с должности просто накануне церемонии Грэмми, которая запланирована на 27 января 2020 года.

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Напомним, что накануне Нил Портнов отметился публичным заявлением о том, почему среди победителей Грэмми 2018 года были в основном мужчины, а на самой церемонии было мало женских выступлений. Портнов посоветовал женщинам "напрячься". Впоследствии он признал существование в музыкальной индустрии дискриминации женщин, заверив, что Академия звукозаписи США делает все, чтобы преодолеть явные препятствия и бессознательные предубеждения.



Экс-руководитель премии Грэмми Нил Портнов / Variety