Экс-холостяк Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

Известный украинский пловец и участник популярного телевизионного проекта "Холостяк-7" на канале "СТБ" впервые стал отцом – у него родился сын. Об этом бывший холостяк сообщил на собственной странице в социальной сети Instagram.

Счастливая новость уже облетела все социальные сети. На первом фото счастливый папа стоит над новорожденным мальчиком, которого вместе с любимой Александрой он назвал Марком.

"Мой самый счастливый день в жизни. My best day ever! (Лучший день в жизни – LifeStyle 24) Любимая, спасибо за сына!", – оставил эмоциональное сообщение под фотографией 31-летний Дмитрий Черкасов.



Дмитрий Черкасов с новорожденным сыном Максимом / Instagram / @dmitriy_cherkasov_

Своим счастьем поделилась в социальной сети и Александра, которая призналась, что роды прошли легко: "Сын, спасибо за быстрые и легкие роды! Дмитрий, спасибо тебе за этого богатыря. Марк".

Что известно о романе Дмитрия Черкасова и Александры?

После телепроекта Дмитрий Черкасов не смог построить счастливых отношений с победительницей шоу Лидой Немченко, но все же смог найти собственное счастье. В интервью для журнала "Отдохни" в октябре 2018 года он признался, что именно телевизионный проект помог найти ему счастье. Тогда же его любимая увидела спортсмена в финале проекта "Холостяк-7", зашла на его страницу в Instagram, лайкнула фото и написала. Уже через месяц они впервые встретились. Так и начался их роман.

22 сентября 2018 года стало известно, что молодые люди поженились, но тогда Дмитрий скрывал свою возлюбленную от глаз общественности. Только в октябре в новом интервью для журнала он впервые показал избранницу и поразил всех – на то время Александра ждала от него ребенка. Это первый ребенок для Дмитрия и второй для Александры – у нее подрастает сын Тимофей от предыдущих отношений.

