Экс-король Бельгии Альберт ІІ признал свою внебрачную дочь: судебная тяжба длилась семь лет

85-летний представитель бельгийской монархии Альберт ІІ признал результаты генетической экспертизы, которая установила, что он является биологическим отцом 51-летней Дельфины Боэль. На такой шаг он решился под давлением штрафа, который составлял около 140 тысяч гривен ежедневно, с момента отсрочки ДНК-теста.

Не только королевская семья Великобритании попадает в громкие конфликты. Бельгийская монархия была втянута в судебную волокиту, которая длилась в течение семи лет. Причиной резонансного скандала стала внебрачная дочь экс-короля Альберта ІІ. Художнице Дельфине Боэль понадобилось 33 года, чтобы наконец установить справедливость.

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Как сообщает издание Het Nieuwsblad, монарх Альберт ІІ еще в прошлом сдал ДНК-тест на отцовство, результаты которого Кассационный суд Бельгии держал в секрете до декабря 2019 года. Экс-король имел достаточно вескую причину для генетической экспертизы, ведь в случае нарушения сроков прохождения теста, Альберт ІІ должен был выплачивать штраф в размере пяти тысяч евро (136 тысяч гривен) каждый день.

Отныне Дельфина Боэль, которую признали биологической дочерью бельгийского монарха, претендует на наследство Альберта II, который уже пообещал внести ее в свое завещание. 51-летняя художница может претендовать на восьмую часть от состояния отца, которое оценивают в 200-300 миллионов евро. Но адвокаты женщины уверяют, что она отстаивала в суде справедливость, а не материальное обеспечение.

Она добилась этого путем длительной и мучительной процедуры, которая не учитывала право вовлеченных сторон на частную жизнь. Последние годы были ужасными. У нее был юридический отец, который не отрицал отцовство, но не любил ее. И у нее был биологический отец, который грубо пренебрег ею,

– рассказали адвокаты Дельфины Боэль.



Дельфина Боэль в суде / Getty Images

Что известно о скандале?

Стоит отметить, что дочь Альберта ІІ смогла подать иск в суд только после отречения отца от престола в 2013 году, когда состояние его здоровья значительно ухудшилось. Тогда он утратил юридическую неприкосновенность. Роман Альберта ІІ с мамой Дельфины Боэль баронессой Сибиллой де Селис Лоншан длился около 16 лет. Двое влюбленных были женаты: монарх – с Паолой ди Калабрия, а Сибилла - с бизнесменом Жаком Боэлем.

Дельфина узнала о своем биологическом отце лишь в возрасте 18 лет, но долго молчала об этом. Широкая публика впервые услышала о внебрачной дочери монарха только в 1999 году с неофициальной биографии его жены королевы Паолы.