Экс-любовница Бруклина Бекхэма показала провокационный образ на красной дорожке: фото

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Лекси Вуд
Лекси Вуд / www.gettyimages.com

Канадская модель и звезда Playboy Лекси Вуд, с которой в 2018 году Бруклин Бекхэм изменил своей девушке Хлои Морец, пришла в откровенном наряде на церемонию награждения премии The Daily Front Row Fashion LA Awards в Лос-Анджелесе.

Экс-пассия сына Виктории и Дэвида Бекхэма продемонстрировала эпатажный образ на красной дорожке. Лесли надела прозрачное платье, которое украшено красными цветами, и бежевый боди под нее.

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Поэтому модель Playboy продемонстрировала свою фигуру и позировала перед объективами папарацци со всех ракурсов. Завершили образ девушки прозрачные босоножки на черных каблуках.

Лексі Вуд
Лекси Вуд / Getty Images

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Лексі Вуд
Лекси Вуд / Getty Images

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Бруклин Бекхэм Эротика
Источник: LifeStyle 24
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