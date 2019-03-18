Экс-любовница Бруклина Бекхэма показала провокационный образ на красной дорожке: фото
Канадская модель и звезда Playboy Лекси Вуд, с которой в 2018 году Бруклин Бекхэм изменил своей девушке Хлои Морец, пришла в откровенном наряде на церемонию награждения премии The Daily Front Row Fashion LA Awards в Лос-Анджелесе.
Экс-пассия сына Виктории и Дэвида Бекхэма продемонстрировала эпатажный образ на красной дорожке. Лесли надела прозрачное платье, которое украшено красными цветами, и бежевый боди под нее.
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Поэтому модель Playboy продемонстрировала свою фигуру и позировала перед объективами папарацци со всех ракурсов. Завершили образ девушки прозрачные босоножки на черных каблуках.
Лекси Вуд / Getty Images
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Лекси Вуд / Getty Images