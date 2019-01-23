Экс-парень Рианны грубо прокомментировал обвинения в групповом изнасиловании

Американский R&B певец Крис Браун, которого арестовали в Париже в понедельник, 21 января, из-за обвинений в групповом изнасиловании, прокомментировал инцидент.

Накануне 24-летняя девушка, имя которой неизвестно, подала иск против Криса Брауна, заявив, что он изнасиловал ее в одной из парижских гостиниц 15 января. Она утверждает, что познакомилась с певцом в ночном клубе Le Crystal, который расположен недалеко от Елисейских полей. После этого Крис, по словам вероятной жертвы, пригласил девушку в свой номер в гостинице Mandarin Oriental, где совершил преступление.

Читайте также: Секс-скандал в армии: на Хмельнитчине полковник домогался подчиненную

Крис Браун публично отреагировал на обвинения и опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с надписью "Эта с*чка врет".

Я хочу расставить точки над i. Это полная ложь. Относительно моей дочери (Крис воспитывает четырехлетнюю дочь Роялти – 24 канал) и семьи это крайне неуважительно. И это идет вразрез с моим характером и моральными принципами,

– добавил певец.

К слову, полиция отпустила Криса без предъявления обвинений. Артист может свободно покинуть Францию, однако расследование продолжается.

Публикация Криса Брауна в Instagram / Скриншот

Добавим, Крис Браун уже неоднократно привлекался к криминальной ответственности. В 2009 году он признался в нападении на Рианну накануне Грэмми, из-за чего был осужден на пять лет испытательного срока и в течение 180 дней ходил на общественные работы. В 2013 году он был участником ДТП в Лос-Анджелесе, за что получил 1000 часов общественных работ. В том же году его арестовали за избиение мужчины, который пытался сфотографироваться с ним. В 2017 году рэперу было приказано держаться подальше от бывшей подруги Karrueche Tran после того, как его обвинили в избиении и угрозах в ее сторону.