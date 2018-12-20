Экс-первая леди США Мишель Обама поразила ярким выходом в сапогах за 100 тысяч гривен

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Мишель Обама в сапогах от Balenciaga
Мишель Обама в сапогах от Balenciaga / Instagram/ @iamhoneygerman

Жена 44-го американского президента, которая недавно выпустила свою новую книгу "Becoming" ( "Становление"), стала частой гостьей телевизионных программ. В своих интервью она рассказывает все, что касается ее нового творения. Так, на паблик-ток с Сарой Джессикой Паркер Мишель Обама пришла в потрясающем наряде.

После того, как человек Мишель Обамы покинул пост президента США, её стиль претерпел некоторые изменения. Ведь раньше ей приходилось соответствовать статусу первой леди США, а теперь она может позволить себе надевать, что заблагорассудится. В своей новой книге "Becoming" ( "Становление") Мишель Обама написала, что выбор нарядов жены президента обсуждали больше, чем его политические взгляды.

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В среду, 19 декабря, Мишель Обама посетила телевизионное шоу, которое ведет звезда сериала "Секс и город", Сара Джессика Паркер. Для публичного выступления экс-первая леди США оделась неожиданно ярко. Она вышла на сцену в ярко-желтом шелковом платье с разрезом от бедра. Ведущая телепрограммы была неожиданно поражена нарядом жены бывшего президента и не скрывала своего удивления. Мишель Обама при встрече широко улыбнулась и пожала ей руку.

Однако больше всего поклонников автора книги "Becoming" ( "Становление") поразили ее ботфорты, высота которых достигала бедер. Сапог на высокой шпильке и с острым носком был декорирован оранжевыми пайетками. К слову, целостный образ Мишель Обамы был от бренда Balenciaga из летне-весенней коллекции 2019 года. Стоимость обуви достигает почти 4000 долларов. А в ушах экс-первой леди США были золотые серьги от Jennifer Fisher за 550 долларов.

Мішель Обама
Мишель Обама в ярком образе пришла на телешоу / Instagram / @oprahmagazine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Новости США
Источник: 24 канал
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