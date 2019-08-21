Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова приняла участие в эротической фотосессии: 18+

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Миша Романова в эротической съемке
Миша Романова в эротической съемке / Instagram / @misharomanova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова взбудоражила сеть. Артистка опубликовала серию фото, на которых появилась обнаженной.

Эротические снимки Миши Романовой появились на ее официальной Instagram-странице, собрав за считанные часы тысячи лайков. Певица позировала полностью обнаженной в ванной, прикрывая интимные места.

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В сообщениях к снимкам Миша Романова использовала романтические фразы, добавив хэштег Maxim. Певица готовит к выпуску новую песню с таким названием, а загадочные слова о человеке – это фрагменты будущего трека. В одном из сообщений Миша Романова указала дату премьеры трека – 23 августа.

В то же время немало поклонников певицы предположили, что эротическая фотосессия является своеобразным обращением экс-солистки группы "ВИА Гра" к Максу Барских. Звезд часто в СМИ называли парой, однако все слухи о романе они каждый раз опровергали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убиваешь словно никотин Ты мое сердце, Максим... #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не говоришь мне комплименты А я стараюсь для тебя #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти неловкие моменты И повышаются тона #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.19 #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

Кто такая Миша Романова?Украинская певица из Херсона, которая в 2013 году выиграла в шоу "Хочу в "ВИА Гру". Вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой она стала солисткой популярного коллектива. В течении 5 лет Миша Романова выступала в составе поп-коллектива, после чего начала сольную карьеру. Сейчас артистка записала 12 песен, треть из которых – в дуэте с Максом Барских.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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