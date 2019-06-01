Экс-супруг Ирины Билык во второй раз позвал ее замуж: неожиданное видео

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Ирина Билык получила предложение от Дмитрия Коляденко
Ирина Билык получила предложение от Дмитрия Коляденко / Instagram / @bilyk_iryna

В 49 лет украинская певица Ирина Билык трижды состояла в официальном браке. Однако на днях ей сделали очередное предложение выйти замуж.

Как сообщает журнал Viva, предложение руки и сердца Ирине Билык сделал ее экс-бойфренд Дмитрий Коляденко. Произошло это во время конкурса Miss Blonde Ukraine-2019, где знаменитости были приглашенными гостями. Посреди светского мероприятия Дмитрий Коляденко неожиданно встал на одно колено и подарил певице кольцо с бриллиантом. При этом мужчина огорошил заявлением, что мечтает иметь общую дочь с экс-возлюбленной.

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Ира, я все прощу. А, возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное – очень хочется маленькую девочку, третью. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня замуж!
– заявил Дмитрий Коляденко.

От неожиданного предложения Ирина Билык растерялась и не знала, что ответить. Не менее ошарашенными были и участники Miss Blonde Ukraine-2019, которые, затаив дыхание, ожидали, что же скажет известная артистка. Но несмотря на все ожидания, Ирина Билык ответила, что подумает над этим и взяла кольцо.

"Это так неожиданно... Я замужем... Мне нужно подумать", – ответила певица.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык на протяжении 4 лет строили отношения в гражданском браке. Хореограф публично признавался ей в любви и прямо на сцене предложил официально оформить отношения. Однако в 2006 году роман завершился громким скандалом, который звезды за много лет сумели погасить.

Теперь певица состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. Совместно с ним Ирина Билык воспитывает 3-летнего сына Табриза.

 

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Теги: LifeStyle Ирина Билык Новости LifeStyle
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