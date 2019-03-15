Экс-супруга Майкла Джексона призналась об отсутствии секса и искусственном оплодотворении

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Майкл Джексон с Дебби Роу
Майкл Джексон с Дебби Роу / The Sun

Бывшая жена поп-короля музыки Майлка Джексона, Дебби Роу заявила, что никогда не занималась сексом с мужем, с которым находилась в браке с 1996 по 1999 год. А их дети – модель Пэрис Джексон и сын Майкл Джексон-младший родились в результате искусственного оплодотворения, а не от естественного контакта.

После громкого скандала вокруг фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне, в сети начало возникать все больше разговоров о его прошлом. Одним из тех, кто поделилась давними воспоминаниями, стала бывшая жена Джексона Дебби, которая заявила, что никогда не занималась сексом со своим мужем.

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Изданию The Sun она также рассказала, что певец ее использовал как "инкубатор", поскольку она проходила процедуру искусственного оплодотворения.

"Они оплодотворяют меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми. Это было очень технично", – шокировала сеть Роу.

Майкл Джексон
Майкл Джексон с Дебби Роу и детьми / The Sun

Экс-супруга также предполагает, что дети Пэрис и Майкл могут быть не от певца, ведь во время оплодотворения могла использоваться сперма другого донора, а не Майкла. Вопрос сходства взрослых детей и Майкла Джексона уже давно ставился под сомнение в прессе, ведь оба ребенка светлокожие, светловолосые и с голубыми глазами. На данный момент Пэрис Джексон 20 лет, а Майклу – 22.

​Періс та Майкл Джексони
Перис и Майкл Джексоны / Instagram / @princejackson

Что известно о скандальной киноленте "Покидая Неверленд"?
Премьера фильма в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными. В самом же фильме американского канала HBO рассказывается про двух мужчин – 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, которые обвиняют Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. В то время им было по 10 и 7 лет соответственно.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Пэрис Джексон Майкл Джексон Скандал
Источник: 24 Канал
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