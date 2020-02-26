Экс-супруга Вайнштейна закрутила роман с новым мужем: детали

Британская актриса Джорджина Чапман после первых слухов о домогательствах ее бывшего мужа Харви Вайнштейна ушла от него и подала на развод. С того момента прошло уже 3 года и только сейчас стало известно, что женщина завязала новые отношения с актером Эдрианом Броуди.

О бурном романе говорить пока рано, но по информации издания The Sun, Джорджину и Эдриана познакомил когда-то сам Харви Вайнштейн. Как-то они снова встретились на показе купальников в Пуэрто-Рико, а когда Чапман вернулась в Лондон, они продолжали поддерживать связь и несколько раз встречались.

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Между ними все только начинается, но Эдриан по-настоящему влюблен, а Джорджина очень счастлива. Она много пережила за последние пару лет и наконец чувствует, что готова двигаться дальше. Ее дети и семья все знают, и каждый от всей души ее поддерживает,

– сообщил инсайдер из близкого окружения пары.

Добавим, что Харви Вайнштейн и Джорджина жили в совместном браке и воспитывали двоих детей 10 лет. Когда же издание The New York Times в октябре 2017 года раскрыло детали расследования о домогательствах мужа-продюсера, она немедленно подала на развод.

Что касается Эдриана Броуди, то у него было несколько романов, по слухам СМИ, даже с Холли Берри и Кирой Найтли, впрочем только одни серьезные отношения привели к помолвке – с испанкой-актрисой Эльзой Патаки, но после трех лет отношений в 2009 году они разошлись. Через год она стала женой актера Криса Хемсворта. Последние отношения приписывали ему и модели Лари Леит, с которой он охотно позировал на красных дорожках.