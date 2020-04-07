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Экс-супруга Владимира Остапчука позировала в соблазнительном боди: страстное видео

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Елена Войченко / Instagram / @olenavoychenko

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко поделилась соблазнительным видео, на котором появилась в привлекательном черном боди. Также женщина дала несколько советов, которые помогут выйти из зоны комфорта.

Находясь на карантине, Елена решила вспомнить недавние съемки и поделиться с поклонниками несколькими видео. Они появились на личной странице Войченко в Инстаграме. Женщина предстала на этих ролих в чрезвычайно страстных образах.

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Елена позировала в черном боди с откровенным декольте. Такой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Ее шею украшает черная подвеска, волосы уложены в легкие локоны, а на лице виден насыщенный макияж с акцентом на глазах. Второй образ Елены – комбинезон бежевого цвета.

Красавица поделилась несколькими советами от блогеров, которые смогут помочь вам выйти из зоны комфорта.

10 шагов для оставления зоны комфорта:

  1. Понять, какая эта зона и что "за колючей проволокой".
  2. Віявить страх, который удерживает.
  3. Заставить себя кайфовать, даже если нужно терпеть дискомфорт.
  4. Знать, что неудача – это лучший учитель.
  5. Делать маленькие шаги.
  6. Окружить себя рисками и людьми, которые их не боятся.
  7. Четко видеть преимущества, которые даст развитие.
  8. Не находить себе оправданий.
  9. Ни относиться к себе и всему вокруг слишком серьезно.
  10. Наслаждаться процессом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ходити зараз нікуди (ЗОВСІМ), тому буду залишати зону комфорту). Далеко піти не зможу, але коротенький забіг осилю . Прогресивні блогери кажуть, що необхідно лише 10 кроків: 1. Зрозуміти, яка ж ця зона і що за "колючим дротом". - все просто: материнство, відповідальність, робота, обов’язки - моя стихія. А от відрив, нестримні веселощі, демонстрація (особливо публічна) себе, своїх бажань, прагнень, жіночності, сексуальності - не зовсім моє. 2. Знайти страх, який тримає - страшно і думати . Краще звернутися до психолога). @svetlana_pryadun Дитячі травми? 3. Змусити себе кайфувати (чи хоч терпіти) дискомфорт. - проблем бути не повиннно. Зі школи пам’ятаю, а потім і моя @minashka_sweet регулярно повторювала: Терпи!!! Отаманом будеш! І досвід є ?. 4. Знати, що невдача - найкращий вчитель - по-батькові навіть пам’ятаю 5. Робити маленькі кроки (baby steps). - легко! Я ще та бейба . 6. Оточити себе ризиками і людьми, які їх не бояться. - і тут я розумію, як же мені пощастило з рідними, друзями і знайомими!!! А @iryna_smetanina і @e_katerina_gonchar взагалі мушу доплачувати 7. Чітко бачити переваги, які дасть розвиток. - відкрию нові грані себе. 8. Не шукати собі виправдань. - це вже складно. Прокрастинацію не просто так вигадали! 9. Не ставитися до себе і всього навколо надто серйозно! - перед очима @_irisha_29_ !) Проведеш майстер-клас? 10. Насолоджуватися процесом. - Завдяки @pregnancy_kiev процес зйомки був максимально приємним! Дякую!!! Впевнена, якби не почався карантин, я б просила/вимагала продовження). . А Ви часто залишаєте Свої зони? І чи справді без цього ніяк? #new_olena #llife #outofcomfortzone #myquarantine #olenaquarantines #imonmyway #goingfar #instamodel #instagramismypodium #lena'is_philosohy #changeme

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Владимир Остапчук
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