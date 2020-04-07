Экс-супруга Владимира Остапчука позировала в соблазнительном боди: страстное видео

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко поделилась соблазнительным видео, на котором появилась в привлекательном черном боди. Также женщина дала несколько советов, которые помогут выйти из зоны комфорта.

Находясь на карантине, Елена решила вспомнить недавние съемки и поделиться с поклонниками несколькими видео. Они появились на личной странице Войченко в Инстаграме. Женщина предстала на этих ролих в чрезвычайно страстных образах.

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Елена позировала в черном боди с откровенным декольте. Такой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Ее шею украшает черная подвеска, волосы уложены в легкие локоны, а на лице виден насыщенный макияж с акцентом на глазах. Второй образ Елены – комбинезон бежевого цвета.

Красавица поделилась несколькими советами от блогеров, которые смогут помочь вам выйти из зоны комфорта.

10 шагов для оставления зоны комфорта: