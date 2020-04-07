Экс-супруга Владимира Остапчука позировала в соблазнительном боди: страстное видео
Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко поделилась соблазнительным видео, на котором появилась в привлекательном черном боди. Также женщина дала несколько советов, которые помогут выйти из зоны комфорта.
Находясь на карантине, Елена решила вспомнить недавние съемки и поделиться с поклонниками несколькими видео. Они появились на личной странице Войченко в Инстаграме. Женщина предстала на этих ролих в чрезвычайно страстных образах.
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Елена позировала в черном боди с откровенным декольте. Такой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Ее шею украшает черная подвеска, волосы уложены в легкие локоны, а на лице виден насыщенный макияж с акцентом на глазах. Второй образ Елены – комбинезон бежевого цвета.
Красавица поделилась несколькими советами от блогеров, которые смогут помочь вам выйти из зоны комфорта.
10 шагов для оставления зоны комфорта:
- Понять, какая эта зона и что "за колючей проволокой".
- Віявить страх, который удерживает.
- Заставить себя кайфовать, даже если нужно терпеть дискомфорт.
- Знать, что неудача – это лучший учитель.
- Делать маленькие шаги.
- Окружить себя рисками и людьми, которые их не боятся.
- Четко видеть преимущества, которые даст развитие.
- Не находить себе оправданий.
- Ни относиться к себе и всему вокруг слишком серьезно.
- Наслаждаться процессом.
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