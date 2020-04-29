Экс-участница "Холостяка-9" раскритиковала девушек с десятого сезона шоу

Экс-участница девятого сезона проекта "Холостяк" Элизабет прокомментировала поведение девушек, которые борются за сердце Максима Михайлюка в этом году. Все участницы получили долю критики от бывшей холостячки.

Элизабет в прошлом году также была на проекте "Холостяк". Тогда главным героем был Никита Добрынин, который в финале выбрал Дашу Квиткову и сейчас пара готовится к свадьбе. Участницы прошлых сезонов не обходят вниманием события, которые происходят на шоу этого года и делятся своими впечатлениями в сети. Так, на личной странице Элизабет в инстаграме появилось сообщение, в котором она выразила свое мнение относительно каждой девушки, которая сейчас есть на проекте.

Читайте также: Помощница депутата ВР и участница "Холостяка 10" рассказала, были ли у нее романы на работе

Субъективное мнение относительно участниц экс-холостячка обнародовала в сети.

Об Алине

"Посмотрите на ее инстаграм. Человек живет ради статистики. О каких чувствах может идти речь?"– написала Элизабет.

О Вике

"Если бы не серьги, я бы за нее болела. Верю? Не знаю. Но, как минимум, органична в своем проявлении. Женственная. Такие нравятся одесским мужчинам", – отметила девушка.

Насчет сережек, то напомним, что эта ситуация случилась в Таиланде. Во время обряда отпущения нужно было сжечь одну вещь. Тогда камеры сняли, как она в спешке просила у соперниц серьги, чтобы бросить их в огонь.

О Дане

"Даночке аукнется после шоу такое "неадекватное" поведение. Все-таки женщина на сексе отношения не выстраивает. Вот так на всю страну себя предлагать?! Имхо", – эмоционально высказалась Элизабет.

О Даше

"Она юная. Отсутствие реализации себя во «взрослом» обществе очевидно", – написала экс-холостячка.

О Кристине

"Немного промазала с вилками и десертами. Жаль. Сама себе развеяла образ. Но здесь опять же проявляется отсутствие опыта и смекалки. В противном случае была бы прекрасным кандидатом на победу. Заигралась", – высказалась Элизабет.

Яркая Элизабет покинула "Холостяк-9" в седьмом выпуске. Она запомнилась зрителям как сильная и уверенная в себе женщина. Теперь наблюдает за развитием событий в новом сезоне с экранов телевизора.