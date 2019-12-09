Экс-участница "Холостяка" Дарья Квиткова призналась, что страдает от критики ежедневно

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Дарья Квиткова / Instagram / @kvittkova

Дарья Квиткова, которая была участницей романтического шоу "Холостяк-9" и построила отношения с главным героем Никитой Добрыниным, рассказала, что она каждый день становится жертвой критики.

Об этом Дарья Квиткова написала на своей странице в инстаграме. Девушка обдумывала то, почему люди критикуют других.

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Квиткова отметила, что гневные слова комментаторов в сети часто могут привести к комплексам и заниженной самооценке людей.

Чаще всего, нас критикуют люди некомпетентные или просто невоспитанные. Цели преследуются самые разнообразные: подняться за счет нас, сорвать зло, обвинить или переложить на нас ответственность, эмоционально разрядиться. Люди пишут различные обвинения или претензии, раздувая все до вселенских масштабов: вы некрасивая, у вас не такие пальцы, фигура ужасная, фото плохое или блог неинтересный,
– отметила девушка.

Избранница Никиты Добрынина призвала не терпеть хамство, оскорбления и провокации. Участница проекта "Холостяк" добавила, что "Вы не обязаны всем нравиться, особенно безграмотным хамам и критиканам" и в таких ситуация лучше – просто уйти и не общаться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
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