Экс-участница "Холостяка" Юлия рассекретила детали шоу: Телефоны забирают в первый день проекта

Участница десятого сезона "Холостяка", которая покинула проект в четвертом выпуске, Юлия Рыбчук поделилась интересными подробностями из-за кулис реалити-шоу. Девушка призналась, что в первый съемочный день у участниц забрали мобильные телефоны, а общаться с Максимом можно было только в кадре.

Юбилейный сезон самого романтичного шоу страны приближается к финалу. Совсем скоро главный герой Максим Михайлюк назовет имя той девушки, с которой стремится строить отношения. А пока зрители ожидают очередной выпуск, девушки, которые покинули проект, рассказывают, что происходило тогда, когда выключались камеры. Юлия Рыбчук опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, где ответила на самые популярные вопросы об участии в "Холостяке".

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О сценарии проекту

"Сценарий есть. Но под этим словом я имею в виду планирование: локаций, свидания, приходов Григория, интерактивов, образов на церемонию роз и т.д. Все остальное – полет вашей фантазии. У нас не было цензуры или рамок на интервью. Все комментарии я давала после 5 часов утра. Каждая из съемок заканчивалась именно утром, поэтому сна почти не было", – рассказала Юлия.

Об общении с Максимом вне камер

"Возможности пообщаться с Максом вне камер у нас не было. Все эмоции и диалоги, которые вы видите на экране, правдивы, ведь сняты с первого дубля", – призналась девушка.

О телефонах

"Телефоны мы сдали еще в первый день проекта и не имели никакой связи до тех пор, пока не покидали шоу. Все бэкстейджы, которыми участники теперь делятся в сети, фотографировали редакторы. Запрет распространялся также на наушники и книги", – поделилась Юля .