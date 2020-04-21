Экс-участница шоу "Холостяк" прокомментировала поведение некоторых девушек на проекте

Экс-участница самого романтичного шоу страны "Холостяк" Анна Неплях откровенно рассказала про отношение к некоторым участницам и прокомментировала их поведение. В частности, речь идет про Вику, Алину и Богдану.

Юбилейный сезон "Холостяка" становится все горячее. До финала осталось совсем мало времени и девушки пытаются всевозможными способами поразить Максима Михайлюка. Анна Неплях, которая покинула проект в прошлую пятницу, на личной странице в инстаграме рассказала о том, как ведут себя некоторые из участниц и высказала собственное мнение относительно них.

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Анна в публикации обратила внимание на трех девушек, которые, по ее мнению, ведут себя не искренне.

Про Вику

"Сейчас для меня мышь – это Вика. Там не то, что язык без костей и мозги без извилин, там нет ни любви, ни сострадания, ни человеческого отношения к каждому. Вздутое без причины эго и сквернословие по отношению ко всем. Мне противно, что я некоторое время жила с этим человеком в одной комнате и относилась к ней по-человечески", – поделилась Анна.

Про Алину

"Я не считаю, что девственность – это порок. Я считаю, что это прекрасно, но зачем тогда лицемерить и заявлять, что "я во всем лучшая"? Просто помолчи. Но Алина считает себя самой сексуальной. Да, я согласна с тем, что сексуальность – это не грудь, губы или количество половых партнеров. Но внимание: "Сексуальность человека – совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения". Именно так написано в Википедии. Соответствует ли это реальности? Нет. И я не считаю, что это нужно рассказывать всем. Но Алина этим спекулирует и показывает себя так: "я чистая, а вы все порочные и грязные девки, потому что занимались сексом". Вы можете сколько угодно "топить" меня за Алину и жить в иллюзиях, но задумайтесь, если у человека нет ни одного друга, чтобы приехать к ней (она сама об этом не раз говорила), а из отношений в 25 лет были только одни, да и те на расстоянии, то вопрос не к окружению, а к субъекту", – рассказала Анна.

Про Богдану

"Прыгает с одного проекта на другой. Она гордится этим. Но посмотрите восьмой выпуск "Любовь на выживание" и получите целостное впечатление о человеке. Хотя бегать по проектам могут еще и Настя ("кто против блондинок") и Алина ("Х-фактор")", – написала девушка.