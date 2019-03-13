Экс-участник дуэта Modern Talking Дитер Болен возвращается на сцену

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Дитер Болен из дуэта Modern Talking
Дитер Болен из дуэта Modern Talking / www.gettyimages.com

Немецкий исполнитель и экс-участник дуэта Modern Talking Дитер Болен объявил о своем первом концерте в Берлине 31 августа. Он выступит один, без своего напарника Томаса Андерса.

В течении последних нескольких лет Дитер Болен входит в состав жюри немецкого талант-шоу "Германия ищет суперзвезду", но теперь он снова решил заявить о себе как об исполнителе. В издании Deutsche Welle стало известно, что он выйдет на сцену после 16 лет перерыва. Это будет первое выступление с момента распада группы Modern Talking, правда без своего напарника Томаса Андерса, который уже прокомментировал концерт Болена.

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"Так будет честно, ведь я тоже выполняю наши хиты без него", – отметил Андерс.

Стоит добавить, что до распада всемирно известного дуэта Modern Talking в 2003 году музыканты продали более 120 миллионов копий своих альбомов. Одними из самых известных хитов дуэта стали You're My Heart, You're My Soul; Brother Louie и Cheri Cheri Lady.

Modern Talking – Cheri Cheri Lady: смотреть видео онлайн

Что известно о Modern Talking?Немецкий музыкальный дуэт имел настоящую мировую славу и в середине 80-х годов прошлого века был одним из самых популярных в шоу-бизнесе. Modern Talking был создан еще в 1984 году и с небольшим перерывом в год времени он успешно выпускал новые хиты вплоть до 2003 года. В июне того же года Дитер Болен и Томас Андерс дали в Берлине свой последний концерт. С тех пор исполнители занимались в одиночку сольной карьерой и участвовали в различных проектах.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Концерты
Источник: 24 Канал
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