Экс-"ВИА Гра" Миша Романова раскрыла имя своего первенца: подробности

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова весной 2018 года ушла из группы из-за беременности. Певица впервые за долгое время прокомментировала рождения малыша. Женщина родила мальчика, которого назвала Мартином.

Миша Романова рассказала в интервью Екатерине Осадчей в "Светской жизни" о том, что у нее родился красивый сын Мартин. Однако пока певица решила не раскрывать имени отца мальчика. По словам звезды, муж – известный режиссер, но они уже не в отношениях.

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"Он – молодой режиссер. Я не буду говорить его имя, потому что не знаю, как он отнесется к такому разглашению на всю страну. Мы не в отношениях, разошлись, потому что мы разные люди. В этой ситуации меня поддерживали родители, друзья, Макс Барских", – поделилась Миша Романова.

Беременность Романовой не прошла спокойно. Звезда откровенно призналась, что когда-то она решила увеличить грудь. Певица решилась на операцию из-за одного человека, которому она очень сильно хотела понравиться.

Когда артистка еще выступала в группе, она обратилась к "известному врачу", по словам Миши. После сдачи всех анализов ей разрешили делать маммопластику. А уже через несколько недель после операции Романова узнала о своей беременности.

Я пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали все анализы, чтобы убедиться, что мне можно сделать операцию и что нет никаких противопоказаний. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что я была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности,

– поделилась певица.

Миша Романова решила рассказать об этом, чтобы предупредить других женщин, ведь "никто не застрахован от халатности врачей". Как вспомнила экс-"ВИА Гра", она поехала в ту клинику, где ей увеличивали грудь. Тогда же анестезиолог убеждал, что все нормально.

"У меня не было токсикоза, мы очень много работали с группой, очень много летали и сбои в женском организме были для меня привычным явлением. Но просто были анализы, которые, видимо, не проверили, а может подумали, не терять же нам 6 тысяч евро. Слава богу, с моим сыном все хорошо, мне просто повезло", – призналась певица.