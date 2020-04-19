Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос впервые показала лицо дочери: фото

32-летняя певица решила впервые показать, как выглядит ее семимесячная дочь София. Ранее Санта Димопулос позировала с крохой на руках, однако ни разу не снимала ее лицо. Накануне Пасхи звездная мама решилась продемонстрировать девочку миру.

В сентябре прошлого года бывшая участница группы "ВИА Гра" во второй раз стала мамой. Санта Димопулос родила дочь от третьего мужа, бизнесмена Игоря Кучеренко. Девочка родилась в частной клинике в Монако, а родители решили назвать ее Софией.

Читайте также Дочь Поляковой шокировала синяками на лице: девочка поддержала современный тренд

Несмотря на то, что звездная мама радостно делилась подробностями своих вторых родов, она не спешила показывать лицо девочки миру. Однако на днях на личной странице в Инстаграме Санта Димопулос все же решилась опубликовать фотографию, на которой появилась ее семимесячная дочь. Так она познакомила фолловеров с крохой.

Знакомьтесь. Принцесса София. Правда мы похожи как две капли воды?

– прокомментировала певица.

София позировала в детской коляске в милой светло-розовой шапочке, которая подходила под ее огромные голубые глаза. Фанаты Санты Димопулос одобрили шутку певицы, и ее акцент на их дочери сходстве. Фоловеры были поражены не только ангельской красотой девочки, но и тем, как отцовские гены доминируют над ассирийскими корнями звездной мамы: "Как так-то? Я думала ваши гены победят любые. Папина дочка", "Крошка – папина дочка. Как же светлые гены победили ваши смуглые".