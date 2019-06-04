Экс-вокалистка "ВИА Гры" Миша Романова обнажилась для глянца: фото 18+

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Миша Романова снялась в сексуальной фотосессии для XXL
Миша Романова снялась в сексуальной фотосессии для XXL / xxl.ua

Певица Миша Романова, которая получила славу благодаря участию в популярной группе "ВИА Гра", стала звездой июньского выпуска журнала для мужчин XXL. Для съемок артистка выбрала очень горячие образы.

Как известно, после ухода из группы "ВИА Гра" Миша Романова не закончила вокальную карьеру и уже выпустила дебютную песню. В то же время эффектная артистка не отказывается от стильных съемок, поэтому согласилась принять участие в фотосессии для XXL.

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Пикантный глянец она украсила снимком, на котором предстала голой. Интимные места игривая блондинка прикрыла белой простыней, что придало ее образу еще большей сексуальности. Кроме этого, Миша Романова сделала едва заметный макияж и укладку волос в стиле Мэрилин Монро.

Міша Романова на обкладинці журналу для чоловіків
Миша Романова на обложке журнала для мужчин / XXL

На страницах XXL редакторы разместили и другие снимки артистки, которые потрясли читателей. Миша Романова примеряла пиджаки на голое тело, сексуальное вечернее платье и белье. Фотограф Андрей Иваськив сумел показать артистку такой, какой она есть в жизни: внешне хрупкой, но одновременно уверенной в себе.

Сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: "Прощайте, комплексы!" Кстати, эта фотосессия также о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, которая готовится к свиданию,
– рассказала Миша Романова.

Это своеобразное юбилейное сотрудничество Миши Романовой с журналом. Впервые она украсила XXL, когда еще была в составе группы "ВИА Гра", позже позировала для глянца после кавера с Максом Барских. Теперь же артистка начала сольную карьеру, презентовав автобиографическую песню. Именно после дебюта Миша Романова вновь стала звездой XXL.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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