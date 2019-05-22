Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала о провале группы "Время и Стекло"

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Ирина Горовая и Потап
Ирина Горовая и Потап / Instagram / @gorovaya_irina

Героиней нового выпуска программы "Слава+" стала бывшая жена Потапа Ирина Горовая. Во время разговора с ведущим она рассказала о неудачах на продюсерском пути, а именно о провале популярной группы "Время и Стекло".

Звездной гостьей нового выпуска программы "Слава+", которая каждый вторник выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", стала продюсер и бизнесвумен Ирина Горовая. В своем интервью она рассказала о дружбе с бывшими, о сходстве с Надей Дорофеевой, а также о провалах такой популярной группы "Время и Стекло".

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По словам экс-жены Потапа, они в течение 4 лет работали с группой в неправильном направлении и соответственно сотрудничество давало мало результатов.

Мы пытались клонировать "Потапа и Настю". Это был успех, это была командная работа. Настя – красивая, Потап – пишет и является клевым, харизматичным человеком на сцене. У меня с офисом правильные продажи, правильное позиционирование. Мы вместе с Потапом вкладывали деньги в этот проект, его развивали. Мы считали, что нужно для счастья еще одного мальчика и девочку. Там она красивая и здесь она красивая, там он репчик читает и здесь. Еще и один автор,
– призналась Ирина Горовая.

Ірина Горова в гостях програми
Ирина Горовая в гостях программы "Слава+" / Пресс-служба

Однако, как отмечает продюсер, это и стало их главной ошибкой. Ведь невозможно создать один и тот же продукт, клонируя, особенно в творческом направлении. Ирина Горовая призналась, что у них с Потапом была мысль закрыть проект, ведь несмотря на знаменитость, гиперпопулярности в группы не было. Но последний шанс, который они решили дать группе, полностью изменил ход событий.

Мы решили, что запишем последний трек и выделим 10 тысяч на съемку клипа. И вот оттуда появилась песня "505",
– подчеркнула бизнесвумен.

После чего добавила, что они с Потапом абсолютно не причастны к созданию трека. Они позволили своим подопечным открыться и тем самым нашли ключ к успеху группы.

Ірина Горова
Ирина Горовая в гостях программы​ "Слава+" / Пресс-служба

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Теги: LifeStyle Музыка Надя Дорофеева Потап
Источник: LifeStyle 24
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