Экс-жених Пэрис Хилтон хочет вернуть ее любой ценой, – СМИ

Бывший жених Пэрис Хилтон после разрыва отношений до сих пор испытывает чувства к ней. Крис Зилка хочет вернуть звезду любой ценой.

Как сообщили инсайдеры издания The Daily Mail, неожиданно для всех Крис Зилка решил бороться за свои чувства. И хоть Пэрис Хилтон отнюдь не стремится видеть экс-возлюбленного после громких заявлений о возврате кольца, актер готов на все, чтобы снова быть рядом со звездой.

Читайте также: Пэрис Хилтон пришла на светское мероприятие в сопровождении австралийского манекенщика: фотофакт

Он все еще влюблен в Пэрис и мечтает только о том, чтобы вернуть ее,

– рассказал инсайдер.

В разговоре с друзьями Крис Зилка даже признался, что "Пэрис – любовь всей его жизни". Поэтому начинающий актер с украинскими корнями стремится любой ценой вернуть возлюбленную.

Кроме этого, инсайдеры прокомментировали слухи о новом романе Криса Зилки. На днях папарацци сфотографировали его на прогулке с очаровательной брюнеткой. Однако источники заверили, что это всего лишь подруга Криса, с которой он пообедал в Лос-Анджелесе.

Почему Пэрис Хилтон отменила помолвку с Крисом Зилкой

Пэрис Хилтон и Крис Зилка были едва ли не самой эффектной парой американского шоу-бизнеса. Влюбленные каждый раз демонстрировали свои чувства на публике, нежно обнимая или целуя друг друга. Поэтому новость о помолвке пары стала настоящим праздником для их поклонников.

Однако Пэрис Хилтон каждый раз переносила дату свадьбы, отмечая, что ее карьера занимает слишком много свободного времени, поэтому она не может заняться подготовкой к торжественной церемонии. Впоследствии пара окончательно согласовала, что свадьба состоится в ноябре 2018 года.

После очередного переноса церемонии Пэрис Хилтон и Крис Зилка заявили, что расходятся. Светская львица и ди-джей признались, что "их чувства отжили свое", поэтому нет смысла продолжать отношения. А вот Криса беспокоили не чувства, а судьба ценного кольца, которое он подарил любимой на помолвку. Инсайдеры заявляли, что актер хочет его вернуть и готов обратиться за помощью в суд.

На такие заявления мгновенно отреагировала Пэрис Хилтон. Во время одного из шоу она рассказала, что экс-жених не потратил ни цента на кольцо, поскольку драгоценность с немалым камнем для нее изготовил ювелир Майкл Гринемс. Украшение за 2 миллиона долларов она оставила себе и добавила, что в начале их отношений Крис Зилка имел на счету 300 тысяч долларов, поэтому не мог даже позволить себе такие расходы. В то же время состояние Пэрис достигало 4 миллионов долларов.