Экс-жених Пэрис Хилтон требует вернуть ему кольцо за 2 миллиона долларов, – СМИ

Светская львица, модель и ди-джей Пэрис Хилтон разорвала отношения со своим женихом Крисом Зилкой. Однако на этом их общение не заканчивается.

По информации TMZ, актер обратился к Пэрис Хилтон с требованием вернуть ему кольцо, которое звезда получила на помолвку. Стоимость украшения достигает 2 миллионов долларов, поэтому дарить драгоценность Крис Зилка не намерен.

Читайте также: 75-летний Роберт де Ниро развелся с женой, – СМИ

Инсайдеры таблоида уверяют, что голливудский актер настроен решительно. Поэтому в случае, если Пэрис Хилтон откажется выполнять его требование, мужчина может обратиться за помощью в суд. При этом экс-жених звезды будет иметь значительно больше шансов выиграть, ведь, согласно закону штата Калифорнии, после отмены помолвки невеста должна вернуть украшение.



Кольцо Пэрис Хилтон / TMZ

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Впоследствии они запланировали свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. Однако светская львица решила перенести дату брака на следующий год, объяснив это сумасшедшим графиком. Теперь, как оказалось, свадьбы совсем не будет.