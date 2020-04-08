Экскурсия по квартире Джона Ледженда в Нью-Йорке: фото
Известный американский певец Джон Ледженд (настоящее имя – Джон Стивенс) вместе с женой Крисси Тейген приобрели новые апартаменты в Нью-Йорке. Двухэтажный лофт на Манхеттене за почти 8 миллионов долларов поразил поклонников артиста.
Звездные супруги Джон Леджент и Крисси Тейген приобрели роскошную квартиру, которая расположена за стеной тех апартаментов, где пара проживает сейчас. Информация о приобретении недвижимости появилась в СМИ в начале недели. Фотографии фешенебельной квартиры опубликовало издание Variety.
Читайте также: Фобия белых стен: Дита фон Тиз показала свой роскошный особняк в стиле тюдорской
Просторная двухэтажная квартира имеет кирпичные стены и вид на Манхеттен. Там есть железная лестница, две спальни, две большие и две маленькие ванные комнаты, роскошная гостевая комната и кухня. В лофте есть два камина и уютный кабинет. Судя по фото, на террасе есть небольшой сад и открытая кухня. Общая площадь апартаментов составляет 1000 квадратных метров.
Однако пока семья не спешит селиться в новоприобретенную квартиру, а живет в роскошном имении на Беверли-Хиллз вместе с дочерью Луной и сыном Майлзом. Там Крисси помогает ее мама и несколько рабочих, которые несмотря на объявление карантина остались с хозяйкой.
Лофт Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety
Кухня в лофте Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety
Лофт Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety
Ванная комната в лофте Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety
Читайте также
-
Эльза Госк показала, как сексуально позировать в трусиках в постели: фотосегодня , 21:23
-
Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львовесегодня , 10:48
-
Как приготовить винегрет: легкий рецепт салатасегодня , 16:00
-
Знаменитый певец Джон Прайн умер от коронавирусасегодня , 11:15
-
Во Львове убили Александра Дацюка – солиста рок-группы "Лесик Band"сегодня , 10:13
-
Майли Сайрус радуется, что у экс-супруга Хемсворта появилась новая возлюбленная, – СМИсегодня , 12:28