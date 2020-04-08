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Экскурсия по квартире Джона Ледженда в Нью-Йорке: фото

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Джон Леджент / Instagram / @johnlegend

Известный американский певец Джон Ледженд (настоящее имя – Джон Стивенс) вместе с женой Крисси Тейген приобрели новые апартаменты в Нью-Йорке. Двухэтажный лофт на Манхеттене за почти 8 миллионов долларов поразил поклонников артиста.

Звездные супруги Джон Леджент и Крисси Тейген приобрели роскошную квартиру, которая расположена за стеной тех апартаментов, где пара проживает сейчас. Информация о приобретении недвижимости появилась в СМИ в начале недели. Фотографии фешенебельной квартиры опубликовало издание Variety.

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Просторная двухэтажная квартира имеет кирпичные стены и вид на Манхеттен. Там есть железная лестница, две спальни, две большие и две маленькие ванные комнаты, роскошная гостевая комната и кухня. В лофте есть два камина и уютный кабинет. Судя по фото, на террасе есть небольшой сад и открытая кухня. Общая площадь апартаментов составляет 1000 квадратных метров.

Однако пока семья не спешит селиться в новоприобретенную квартиру, а живет в роскошном имении на Беверли-Хиллз вместе с дочерью Луной и сыном Майлзом. Там Крисси помогает ее мама и несколько рабочих, которые несмотря на объявление карантина остались с хозяйкой.


Лофт Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety


Кухня в лофте Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety


Лофт Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety

Гостевая комната в апартаментах Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety

Спальня в новой квартире Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety


Ванная комната в лофте Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety

Терраса в новых апартаментах Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety

Терраса в новых апартаментах Джона Ледженда на Манхеттене / Фото: Variety

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Дизайн Звездная недвижимость
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