31-летняя шведская модель и "ангел" Victoria's Secret продемонстрировала свои умения на баскетбольной площадке. Эльза Госк покорила фолловеров не только сноровкой с мячом, но и показала стройные длинные ноги в экстремально коротких шортах.

Новыми сообщениями в инстаграм-профиле Эльза Госк убедила, что Национальная баскетбольная лига Швеции потеряла перспективного игрока. До старта профессиональной модельной карьеры звезде прочили успешное спортивное будущее, однако красавица решила покорять мировые подиумы.

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После ослабления карантина Эльза Госк решила наслаждаться досугом на улице и устроила тренировку под открытым небом на баскетбольной площадке. Даже во время занятий спортом она не изменяет модным трендам и выбирает стильную одежду.

Образ Эльзы Госк

Модель предстала в коротких белых шортах, которые полностью обнажали ее эффектные ножки, и нежно-розовом объемном світшоті. Для тренировки она выбрала удобные белые кроссовки и высокие носочки. Блондинка собрала волосы в низкий хвост, оставив пряди впереди. Она позировала с мячом в руках, с которым виртуозно играла на площадке.

Чтобы окончательно убедить поклонников в своей профессиональности, Эльза Госк записала несколько видео, на которых мастерски попадала в корзину.