Экстремальный Дмитрий Комаров рассказал, как журналистика изменила его жизнь

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Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / Instagram / @komarovmir

Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров неоднократно поражал поклонников своими опасными и увлекательными путешествиями из мест, куда туристы вряд ли поедут. Его программа набрала значительную популярность в Украине и сделала из Комарова великолепный пример смелого журналиста.

Ежегодно 6 июня в Украине отмечают День журналиста. Журналист и телеведущий Дмитрий Комаров поздравил своих коллег публикацией на странице в Instagram.

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Ведущий "Мир наизнанку" заявил, что он счастлив, что судьба направила его в журналистику.

Эта профессия сделала мою жизнь полноценной, контрастной, непредсказуемой, очень разной и невероятно яркой. Я обожаю свой стиль жизни и ни на что его не променяю. Самое главное, что дает мне журналистика, так это возможность переживать эмоции не в одиночестве, не в семейном кругу и в компании друзей. Я счастлив, что могу поделиться пережитым с десятками миллионов людей,
– написал Комаров.

Он добавил, что большинство из мест, где снимается тревел-проект, не нужны нормальному человеку и их посещать Дмитрий не рекомендует.

"Но места эти невероятные, и я счастлив, что благодаря нашей работе миллионы людей делают туда виртуальные путешествия. Так что мы с оператором будем продолжать собирать для вас дикий мед на высоте 100+ метров, строить дома на деревьях с людоедами, забираться в запретные и опасные зоны, исследовать дикие джунгли и взбираться на горные вершины. И будем счастливы, если вы получите удовольствие от этих кадров в комфортной, спокойной и безопасной атмосфере, рядом со своими родными", – сказал Комаров.

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Своим коллегам в День журналиста Дмитрий пожелал драйва, куража, тиража и рейтингов честным путем.

В сообщении в Instagram телеведущий опубликовал серию снимков, сделанных во время съемок проекта "Мир наизнанку".

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Журналисты СМИ
Источник: LifeStyle 24
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