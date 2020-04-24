Эксучастница "Холостяка" рассказала об участии в шоу: Максим не сделал ничего, чтобы я влюбилась

Участница десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Анна Неплях откровенно рассказала о жизни после проекта, а также поделилась подробностями пребывания там. Девушка говорит, что Максим Михайлюк не сделал ничего для того, чтобы она влюбилась в него.

"Холостяк – одно из самых популярных украинских реалити-шоу. А его участницы стали настоящими звездами. Анна Неплях, которая покинула проект на прошлой неделе, в откровенном интервью изданию "Комсомольская правда в Украине" рассказала интересные подробности своего участия.

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Аня призналась, что ее неоднократно приглашали в "Холостяк", однако тогда она была в отношениях. И когда разошлась с парнем, то решила попробовать себя в проекте. Девушка говорит, что никоим образом не готовилась, не думала, как вести себя, а решила быть такой, как есть.

Когда Анна покинула шоу, в ее адрес посыпались обвинения, мол, во время прощания с Максимом она "сыграла" истерику.

Мне не понятно, почему люди считают мою истерику наигранной и неискренней. В тот момент мне было очень обидно, не могла успокоиться около часа. Не приятно, что меня называют актрисой,

– рассказала Неплях.

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По словам Ани, после шоу у нее изменилось мнение об отношениях, она переосмыслила свои ценности и поняла, что не нужно раскрываться всем так, как она это делала ранее. А вот на вопрос, успела ли влюбиться в Максима, Анна ответила так:

Макс мне очень нравится, но он ничего не сделал, чтобы я влюбилась в него. Я не тот человек, который быстро влюбляется. Сначала нужно хорошо познакомиться с человеком, должно пройти определенное время, а у нас с Максимом было всего четыре свидания,

– призналась красавица.

Анна Неплях рассказала об участии в проекте "Холостяк" и жизни после него: смотрите видео онлайн